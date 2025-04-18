送錢給小孩注意！　國稅局認證富爸媽靠1招贈與免稅額衝上688萬

▲報稅示意照。（圖／記者鄭遠龍攝）

記者陳瑩欣／台北報導

富爸媽送錢給小孩，最怕《贈與稅》剝一層皮，不過高雄國稅局表示，除了每人每年享有244萬元贈與免稅額以外，父母送錢給小孩在1種特殊情形下，當年度父、母贈與免稅額皆可各增百萬免稅額、每人衝至344萬元，合計最高688萬元資產移轉給下一代免稅。

高雄國稅局指出，《遺產及贈與稅法》第20條第1項第7款規定，父母於子女婚嫁時所贈與之財物，總金額不超過100萬元，不計入贈與總額。

[廣告]請繼續往下閱讀...

也就是說，父母每年除了各自的贈與稅免稅額244萬元（贈與事實發生於111年1月1日以後之案件）外，於子女結婚前後，還可以各自贈與結婚子女財物100萬元，免課徵贈與稅。

高雄國稅局舉例，王先生的女兒於113年6月結婚，若王先生夫妻在113年度無其他贈與，於女兒結婚時，王先生贈與禮金350萬元，王太太贈與禮金344萬元，則王太太無須繳納贈與稅（婚嫁贈與不計入贈與總額100萬元+贈與稅免稅額244萬元=344萬元），王先生須繳納贈與稅6000元〔（350萬元-244萬元-100萬元）× 10%=6000元〕。

該局提醒，只要在子女結婚登記日前後6個月內，父母各自因子女婚嫁贈與財物100萬元內可不計入贈與總額合法節稅。若婚嫁贈與禮金超過100萬元部分，加計當年度其他贈與，未超過贈與稅免稅額，可以免辦理贈與稅申報，惟須保存相關資金流程資料（如贈與人及受贈人雙方存摺或定存單影本等），以提供日後稽徵機關據以核認為子女婚嫁時的贈與。