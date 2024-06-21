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理財周刊／AI手機擂台戰　蘋果的逆襲、鴻海股價大突圍

▲圖片來源「理財周刊」提供▼

文／蔡武穆

2023年至今年第一季，全球手機市場出現一個有趣的現象，去年蘋果iPhone手機出貨量2億3460萬支，全球市佔20%，擠下三星出貨量2億2660萬支，市占19%，終結三星長達12年的霸主，不過，蘋果的冠軍寶座位子還沒坐熱，今年第一季馬上就被Samsung奪回，讓執行長庫克面臨巨大壓力。

庫克訪中拉下面子 降價促銷iPhone奏效

攤開2023年全球前十大手機排名，前七名皆由蘋果iPhone包辦，前三名依序是iPhone 14、iPhone 14 Pro Max、iPhone 14 Pro，去年9月上市的iPhone 15系列分別佔據5~7名。今年第一季，前四名仍由iPhone14、iPhone 15佔據，而Samsung的S24 Ultra及S24拿下第5名及第7名，較平價的A15、A34也擠進前十名行列。

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根據IDC資料顯示，今年第一季Samsung手機全球出貨量約6000萬台，市占20%，iPhone銷售量5000萬台，市占17.3%，Samsung的最大市場在美國和歐洲，雖然美國市場以iPhone一枝獨秀，但是有AI功能的S24系列在歐洲大受好評，拉升Galaxy系列在歐洲市佔至34%，持續保持領先的地位，而iPhone在美國市場因換機疲乏，市占維持在52%，就拉開了差距。

蘋果的危機還不止於此，2023年華為強勢回歸，在民族意識、衛星通話及AI功能的驅使下，Mate 60銷量大好，第四季年增47%，今年第一季擠進第四名，市占17%，iPhone今年第一季銷量比去年減少25%，市佔也從去年同期的19.7%下滑到15.7%，失去龍頭寶座，跌到第三名。

為了挽救頹喪銷售量，庫克不惜拉下面子，3月訪問中國上海旗艦店，並且祭出降價刺激銷售量，以iPhone 15 pro Max來說，原價9999元(人民幣)，3月降為8849元，618購物節再降為7500元，降幅24%，換算台幣等於省了11000元，iPhone手機在中國市場3月年增13%，4月年增52%，降價策略奏效，而蘋果股價也在4月中旬觸底反彈。

三星推出史上最聰明AI手機 蘋果新機讓SIRI與OpenAI接軌

蘋果為何要降價？因為在高階手機市場上遇到了勁敵。去年下半年，AI從雲端擴展到邊緣運算，市場拋出AI PC、AI手機的話題，隨著高通8Gen3及聯發科天璣9300的AI晶片問世，華為、小米、VIVO、OPPO、榮耀等先後推出AI手機，而同時期的蘋果，沉醉在iPhone 15潛望式鏡頭及VISION PRO頭戴裝置的發表，對於AI手機，庫克只說「謹慎考慮」而遲遲未能跟進，二個月後才在市場的壓力下，宣布跨入AI領域，讓三星在今年1月拔得頭籌，推出號稱史上最聰明的AI手機。

蘋果股價從去年12月自高點不斷下挫，說明公司苦苦追著市場跑，直到今年6月WWDC發表會上重磅宣布自家AI手機，6/11股價應聲大漲7.2%，十足的長紅K驚艷整個市場，果粉才又燃起了希望，市值達到3.28兆美元，再度超越輝達和微軟，保住全球第一的地位，帶動相關供應鏈全部動起來。

WWDC大會上，蘋果發表的生成式模型「Apple Intelligence」重新定義自家AI，內容除了文章撰寫、改寫、圖像生成、智能修圖之外，還跟OpenAI的GPT-4o接軌，讓SIRI能對答如流、更具人性化。

然而，市場反應極為兩極化，一派認為，跟市場既有的AI功能比起來，蘋果沒有太多革命性，另一派則認為，蘋果的優勢在於強大的生態系統，著重跨產品的優化及整合，掌握AI的話語權，包含軟硬的整合，訴求強大(功能符合需求、解決問題)、直覺(操作簡單容易上手)、整合(能跨平台、跨裝置使用)、個人化(AI應用針對需求客製化)、隱私(確保資料安全)等，提升消費者粘著度。

蘋果這一次發表AI手機會不會「逆襲」成功，還有待市場驗證，不過，蘋果在手機市場上有老大哥的地位，擁有十億的粉絲群，過去在新品發表時都引起市場的潮流和跟進，可想而知，AI手機在蘋果的加入下，將會加速手機汰換速度。

雙A股台積電和鴻海創高 率蘋概族群接棒轉強

由於iPhone 16將在9月出貨，相關供應鏈6月份開始拉貨，股價跟著蠢蠢欲動，包含晶圓、IC設計、散熱、被動元件、組裝、PCB、載板、石英元件、PA功率放大器、Type-C控制晶片等動起來，其中，擁有「雙A」(AI+Apple)概念的台積電和鴻海股價還原創下歷史新高，還有低檔轉強的個股，像是光學鏡頭廠大立光、玉晶光，搶搭潛望式鏡頭衝刺營收，股價呈現多頭排列，功率放大器的穩懋、全新受惠Wifi 6、Wifi 7出貨，營收出現轉機，股價才剛要發動。

※精彩全文，詳見《理財周刊》1243期，2024.06.21出刊。

圖片來源：Pixabay

▲圖片來源「理財周刊」提供▼

【更多精采內容，請見《理財周刊》1243期，便利商店及各大書店均有販售www.moneyweekly.com.tw

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