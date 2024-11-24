ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

加油放輕鬆！明天汽油不調整　柴油小漲0.1元

▲▼中油加油站。（圖／記者湯興漢攝）

▲中油加油站。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

台灣中油公司自明（25）日凌晨零時起汽油價格不調整、柴油調漲0.1元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升28.6元、95無鉛汽油每公升30.1元、98無鉛汽油每公升32.1元、超級柴油每公升27.2元。本周因平穩雙機制啟動，汽、柴油各吸收1.1元及1.2元。

台灣中油表示，受俄烏戰爭緊張局勢再度升高影響，導致國際油價上漲。浮動油價調整原則調價指標7D3B週均價上漲1.22美元，新台幣兌美元匯率貶值0.089元，漲幅為1.58%。按浮動油價機制調整原則，汽、柴油應調價格與本周參考零售價格相比，汽、柴油應各調漲1.1元及1.3元，惟為維持價格低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)，汽、柴油各吸收1.0元及1.1元，吸收後95無鉛汽油超出30元，啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅四捨五入，汽、柴油每公升各吸收0.1元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

平穩雙機制啟動，汽、柴油各共吸收1.1元及1.2元，國內汽油價格不調整、柴油實際每公升價格調漲0.1元。

本周依油價公式及政府調降貨物稅(汽、柴油每公升各共2元及1.5元)調整國內油價，並持續以亞鄰國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，汽、柴油各應調整1.1元及1.2元均由台灣中油吸收，113年累計至10月底止，台灣中油共吸收約235.31億元。

關鍵字： 台灣中油汽柴油油價調整俄烏戰爭整平雙機制

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊 按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

加油放輕鬆！明天汽油不調整　柴油小漲0.1元

加油放輕鬆！明天汽油不調整　柴油小漲0.1元

台灣中油公司自明（25）日凌晨零時起汽油價格不調整、柴油調漲0.1元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升28.6元、95無鉛汽油每公升30.1元、98無鉛汽油每公升32.1元、超級柴油每公升27.2元。本周因平穩雙機制啟動，汽、柴油各吸收1.1元及1.2元。

2024-11-24 12:07
一銀高資產客戶AUM　超車中信銀

一銀高資產客戶AUM　超車中信銀

金管會銀行局公告國銀10月辦理高資產戶概況，12家承辦的銀行中，以中信金（2891）旗下中信銀高資產戶數2019人依然居首位，而第一金（2892）旗下第一銀高資產戶數也突破2千人，來到2006人，儘管高資產戶數略遜中信銀，但承做AUM金額2165億元，超車中信銀2108億元。

2024-11-24 11:22
買爆南韓！AI效應　我前10月入超國日本退居第2

買爆南韓！AI效應　我前10月入超國日本退居第2

受到AI供應鏈分工拉貨效應加持，財政部統計，我國今年前10月最大入超來源國從日本變成南韓，前5大入超產品以積體電路（IC）超過71.3%為最大宗，其餘石油煉製品、電腦零組件、環烴與鋼鐵結構物占比皆不到5%。

2024-11-24 10:02
富爸爸紐西蘭贈千萬房給小孩　慘噴155萬稅金

富爸爸紐西蘭贈千萬房給小孩　慘噴155萬稅金

一名富爸爸送出紐西蘭千萬房地產給住在紐西蘭的小孩，因為忽略「遺產贈與稅」有全球課稅特性，被國稅局發現漏繳贈與稅，連補帶罰慘噴155萬元稅金。

2024-11-24 09:33
長榮航法說明登場　2架全新三麗鷗彩繪機12月起投入飛航

長榮航法說明登場　2架全新三麗鷗彩繪機12月起投入飛航

長榮航（2618）將於明（25）日舉行法說會，受惠Q3財報亮眼，激勵近期股價衝上42.3元、寫下近17個月新高價，加上日前華航（2610）法說也釋出樂觀展望，預期長榮航法說會也能報喜。

2024-11-24 06:00
聯發科家庭日參與人數創新高　 六福村首次開放企業包場　

聯發科家庭日參與人數創新高　 六福村首次開放企業包場　

IC設計大廠聯發科（2454）23日於六福村主題遊樂園展開為期兩天的家庭日活動，此為六福村主題遊樂園開業45年以來，首度開放企業包場。今年聯發科技以「Tomorrow Built by You－大手牽小手，聯發向前走」為主軸，結合「趣味、公益、永續」概念設計多項員工專屬活動；預計兩日的家庭日將吸引近三萬名同仁與眷屬共襄盛舉，打破聯發科技歷年家庭日的參與人數紀錄。

2024-11-24 05:00
防建商養地　土銀董座：逾期未動工提高貸款利率1碼

防建商養地　土銀董座：逾期未動工提高貸款利率1碼

土銀董事長何英明今天表示，11月起土建融案若超過18個月未動工，調高利率1碼，每展延1年，收回貸款本金比例提高至1成；觀察建商購地需求近期呈現觀望，土銀保守看待房地產市場。

2024-11-23 15:16
台積電設廠貢獻！　估美國2027先進製程躍居全球第2

台積電設廠貢獻！　估美國2027先進製程躍居全球第2

美國積極推動半導體在地製造，商務部接連敲定補助台積電和格羅方德，業界預期，未來川普執政，半導體在地製造政策將維持不變。據市調機構估計，2027年美國先進製程占全球比重可望攀高至21%，將躍居全球第2。

2024-11-23 11:48
川普效應！　逾半經濟學家認日央12月升息機率增

川普效應！　逾半經濟學家認日央12月升息機率增

根據《路透》調查顯示，逾半數受訪經濟學家認為，日本央行 （Bank of Japan） 12月會再度升息，大多數經濟學家表示，川普重返白宮是促使日本央行升息的重要因素。

2024-11-23 11:04
00966B指數擁三大特色　存債新利器

00966B指數擁三大特色　存債新利器

聯準會在9月開啟首次降息，美債價格已提前反映，所以利多出盡、不漲反跌，再次創造了債券投資的絕佳進場點，而11月川普再度入主白宮，政策雖然可能影響聯準會延緩降息步調，但市場預期，川普需要低利率來達成提振製造業的目的，因此降息的長線趨勢不會改變，目前整體經濟情勢對長天期、投資等級債ETF相對有利。

2024-11-23 06:05

讀者迴響

熱門新聞

星巴克中國要賣　謝金河：統一羅智先7年前神交易

聯發科家庭日參與人數創新高　 六福村首次開放企業包場　

富爸爸紐西蘭贈千萬房給小孩　慘噴155萬稅金

長榮航法說明登場　2架全新三麗鷗彩繪機12月起投入飛航

買爆南韓！AI效應　我前10月入超國日本退居第2

6.3億威力彩一注獨得無人領　台彩：未領大獎只剩1名

台泥和平電廠2040年除役　加拿大電芯廠計畫喊卡

台積電設廠貢獻！　估美國2027先進製程躍居全球第2

防建商養地　土銀董座：逾期未動工提高貸款利率1碼

抽中久昌有望現賺3.3萬元　2檔新股抽籤本日起跑

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

施名帥奪男配角獎：做兄弟沒在哭的！　老婆朱芷瑩哭慘「希望沒太晚拿」

許光漢「台上激吻吳君如」！　她爽到臉漲紅：老公❤

劉冠廷秀雜耍！揪許光漢辦簽名會　一句話讓謝盈萱.吳君如一秒變臉XD

6月男嬰成人肉氣囊被撞死！恐怖畫面曝光　兒掛胸前釀悲劇母被法辦

BIGBANG真的在MAMA合體了！　GD.太陽.大聲飆〈BANG BANG BANG〉

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366