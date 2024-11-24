聯發科家庭日參與人數創新高　 六福村首次開放企業包場　

▲聯發科家庭日為首家包場六福村主題樂園的企業。（圖／聯發科提供）

記者高兆麟／綜合報導

IC設計大廠聯發科（2454）23日於六福村主題遊樂園展開為期兩天的家庭日活動，此為六福村主題遊樂園開業45年以來，首度開放企業包場。今年聯發科技以「Tomorrow Built by You－大手牽小手，聯發向前走」為主軸，結合「趣味、公益、永續」概念設計多項員工專屬活動；預計兩日的家庭日將吸引近三萬名同仁與眷屬共襄盛舉，打破聯發科技歷年家庭日的參與人數紀錄。

聯發科技董事長蔡明介表示，聯發科技27年來一步一腳印，除了公司持續成長，更致力於照顧所有與公司一起打拼的同仁。本次特別規劃專屬包場的活動體驗，不只是對全體同仁努力付出的感謝，也期望與同仁及眷屬共同分享公司的成長與榮耀。邀請大家大手牽小手，繼續與聯發科技一起向前走！Tomorrow Built by Us！

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今年聯發科技家庭日結合「趣味、公益、永續」精神，推出家庭日APP，從活動報到、園區消費禮券到活動護照等，都採用無紙化進行。此外，六福村特別延長期間限定的萬聖節活動，兩天家庭日活動分別由總經理暨營運長陳冠州及共同營運長顧大為帶領，邀請近300位聯發小朋友，以萌翻萬聖裝扮參與萬聖節遊行。聯發科技更特別準備「唐氏基金會」及「蒙恩聽障烘焙坊」等公益禮品，讓員工享受歡樂之餘，也能透過活動回饋社會。此外，並捐贈數百張六福村門票給新竹縣市的弱勢兒童家庭及社福機構。

除主題樂園原有設施，聯發科技也以「建構美好未來」為主軸設計員工專屬活動，結合「Tomorrow Built by You」主題，由同仁在園區四周尋找不同標語印章，完成屬於自己的活動明信片。此外，也安排多國美食行動餐車及魔術師、樂團等表演，豐富家庭日活動；更於周日安排精采的煙火秀，為兩天的家庭日畫下美好句點。

聯發科技重視人才發展、持續優化員工體驗，我們致力於創造一個讓每位員工都感到被尊重及受到肯定的正向工作環境，從而提升員工的工作滿意度和歸屬感。今年也獲得多項國際肯定，包括榮登《富比士》2024 全球最佳雇主排行榜(World’s Best Employers)，以及獲《新聞週刊》「2024年全球 最值得信賴公司」(World’s Most Trustworthy Companies)《高科技硬體產業榜》第二名。連續兩年榮獲「天下人才永續獎」、榮獲104人力銀行首屆「最佳雇主品牌」大賞以及2024 獲得台灣企業永續獎-人才發展獎等獎項。