台積電設廠貢獻！　估美國2027先進製程躍居全球第2

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

文／中央社

美國積極推動半導體在地製造，商務部接連敲定補助台積電和格羅方德，業界預期，未來川普執政，半導體在地製造政策將維持不變。據市調機構估計，2027年美國先進製程占全球比重可望攀高至21%，將躍居全球第2。

美國商務部日前接連與台積電（2330）和格羅方德（GlobalFoundries）兩家晶圓代工廠簽署協議，將依據美國晶片與科學法案（CHIPS and Science Act），向台積電亞利桑那州廠提供66億美元（約新台幣2143億元）的直接資金，補助格羅方德15億美元，興建紐約州馬爾他新廠及擴充既有廠房產能。

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美國半導體產業協會（SIA）發布新聞稿肯定商務部補助台積電和格羅方德，將有助強化美國的經濟、國家安全和全球競爭力。補助台積電將可擴大美國的先進製造能力，並有助於提升美國的技術領導地位；補助格羅方德則可促進汽車、通訊和國防應用的重要半導體生產。

工研院產科國際所研究總監楊瑞臨認為，未來川普重掌政權後，美國可能不會新補助半導體製造業，不過在地製造的大方向不會改變，可能改為透過關稅和調降企業稅推進半導體廠前進美國投資，促使半導體生態鏈更加完備。

據波士頓顧問公司（BCG）估計，自2022年晶片與科學法案頒布至2032年，美國國內半導體製造產能將增加2倍。此外，2024年至2032年，美國資本支出將占全球的1/4以上。

市調機構集邦科技預估，在台積電投資建廠貢獻下，美國半導體先進製程占全球比重將自2023年的9%，大幅提升至2027年的21%，將超越韓國，登上全球第2。

台積電規劃在亞利桑那州建置3座廠，第1廠將於明年初量產4奈米製程，第2廠預計於2028年量產，第3廠將量產2奈米或更先進製程技術，可能導入A16製程。 因台積電仍以台灣為先進製程重心，台灣在全球半導體先進製程領先地位將可維持不變，集邦科技估計，2027年台灣先進製程占全球比重將達54%。