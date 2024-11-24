一銀高資產客戶AUM　超車中信銀

▲第一金控總部大樓外觀。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

金管會銀行局公告國銀10月辦理高資產戶概況，12家承辦的銀行中，以中信金（2891）旗下中信銀高資產戶數2019人依然居首位，而第一金（2892）旗下第一銀高資產戶數也突破2千人，來到2006人，儘管高資產戶數略遜中信銀，但承做AUM金額2165億元，超車中信銀2108億元。

金管會自2020年開放國銀財管2.0業務，至今共核准12張執照，包含中信銀、兆豐銀、上海商銀、國泰世華銀、第一銀、合庫銀、瑞銀台北分行、玉山銀、北富銀、元大銀、華銀、滙豐銀行等

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根據銀行局資料顯示，至10月底，12家國銀高資產戶數11106人，比去年6615人大增4491人；高資產客戶AUM來到1兆3214億元，較去年同期大增39.04%。

10月國銀承做高資產客戶有些微變化，中信銀在人數2119人，依然居首位，AUM規模2108億元。

第一銀高資產戶數2006人、排名第2，AUM規模2165億元排名第1；兆豐銀高資產戶1698人、AUM規模2029億元排名第3。

10月底整體高資產客戶AUM資產配置組合：存款(47.7%)、基金(14.0%)、債券(13.4%)、保險(11.4%)、境外結構型商品(6.4%)。

金管會證期局統計到10月底止，總計核准8家證券商以複委託、累計高資產客戶數達1115人，年增率44%，累計交易金額約2476億元，年增率86%。

觀察三大證券商承作高資產業務的狀況，永豐金證券以客戶數445人、AUM 1352 億元，穩居第一，AUM 年增幅達 1.3 倍；第二為國泰證券，客戶數193人、AUM 577億元；第三為兆豐證券，客戶數198人、AUM 289億元；其餘5家客戶數合計258人、AUM 合計 269 億元。

