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輝達業績透玄機！　陸行之：4車用大廠展現自駕智能晶片趨勢

▲輝達創辦人暨執行長黃仁勳。（圖／記者湯興漢攝）

▲輝達創辦人暨執行長黃仁勳。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

半導體業觀察專家、前巴克萊證券分析師陸行之今（24）日在臉書上分析美、日、德、中國等不同國家車商表現，以「一灘死水」形容車商業績，但若對照輝達（NVIDIA）、芯源（Monolithic Power）、高通、艾德斯（Mobileye）等4大車用晶片商季增幅度超過10%以上的成績單，他認為從電動電力功率轉自駕智能晶片是車用半導體廠現在進行的大趨勢。

陸行之臉書全文：

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這周剛更新完全球油/電車產業的數據資料，就三季度及2024全年各大車廠營收來看，幾乎是無季增，無年成長的一灘死水，全球份額超過10%的僅日本的Toyota，美國的GM，及德國的VW，但不像手機市場獲利由一家水果公司拿下大部份額，油/電車產業由Toyota/30%，GM/14%，VW/12%，Tesla/11% 瓜分超過65%以上的獲利，但德國三大車廠Benz，BMW，VW 合計獲利份額竟然在三季度季減了近15ppts，年減近14ppts，我們認為這主要是德國三大車廠營業利潤率因整體需求疲弱及因中低價電動/油電混合車競爭而季減/年減4-5ppts，尤其在中國大陸及其他非歐美市場特別嚴重。

全球車廠庫存月數也逐步走高但還是在可控的2.2個月，仍低於車用/工業用半導體大廠的4.5-5.0個月。即使數家造車新勢力如Lucid，Rivian，蔚來，小鵬仍處於虧損階段，短期虧損轉盈不易，但這些公司都還處在財務健康的淨現金狀況（短期不至於倒閉)，肯定繼續燒錢，淨負債比率較高的反而是韓國現代汽車的102%, 及Toyota的64%。三季度資本開支最高的還是Toyota的96億美元, VW排第二的68億美元，BMW第三的37億美元，排第四投35億美元的特斯拉，但Tesla的14%資本開支佔營收比 (馬斯克買了一堆Nvidia AI GPU)，就比Toyota's 13%，BMW's 11%，BYD's 11% 高一些。就電動/油電混合車而言，Lucid/Rivian 主要在7.5-8.5萬美元市場競爭，Tesla與蔚來，理想主要在4萬美元市場競爭，BYD，小米，小鵬主要在3.5萬美元以下市場競爭，這也是純油車Toyota最大還沒被攻破的市場，而就營收而言，三季度純電/油電混合車占比達16% (大陸市場純電/油電混合車三季度占比為53%)，季增1ppts, 年增2ppts。

雖然目前Toyota 仍有中低價高品質純油車優勢，美國GM及福特將受到高關稅保護，一旦3.5萬美元以下電動車/油電混合車/固態電池車大量出台，下一個受影響的廠商可能就不限於德國大廠了。最後就是全球車用半導體大廠三季度營收達130億美元（有些公司沒有公布，僅就公布的公司來統計)，季增5%，年減2%，季增較大的有 Nvidia's 30%, Monolithic Power的28%，高通的11%，及Mobileye's 10%。看起來從電動電力功率轉自駕智能晶片是車用半導體廠現在進行的大趨勢。

關鍵字： 汽車產業半導體車用晶片全球車商NVIDIA

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