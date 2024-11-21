抽中拼賺逾8萬！LINE Pay上市申購下周起跑　一張要50.8萬

▲LINE Pay下周一起公開申購。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

第三方支付業者LINE Pay（連加網路商業股份有限公司、股票代碼7722）配合上市前公開承銷，公告將於下周一（25日）起展開3天申購期，每股申購價格高達508元，也就是參與抽籤一張要價50.8萬元，此次公開承銷張數1748張，每戶申購1張，11月29日抽籤，新股定12月5日掛牌。

另LINE Pay於11月15日至19日競拍，今（21）日完成競拍開標作業，此次競價拍賣6080張，競拍底價409.68元，最高得標張數782張，最低得標價格488元，最高得標價格710元，得標加權平均價格527.37元，暫定承銷價508元。

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LINE Pay主要收入來源為手續費收入，佔總營收83%；其次為金融推廣合作收入，佔12%，以及廣告行銷平台收入佔3%。今年前三季累計營收45.3億元，年增32.3%；稅後淨利4.79億元，年增27%；每股稅後純益（EPS）7.99元，年增29.7%，董事長丁雄注指出，今年前三季的營收與淨利表現已接近去年全年水準。

截至目前，LINE Pay用戶數已突破1270萬戶，覆蓋台灣逾半數人口；此外，LINE Pay用戶綁卡數超過1830萬張，與銀行合作發行的聯名卡及點數回饋卡累計發卡數突破800萬張。