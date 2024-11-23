農廢的創新運用驚艷泰國　循環材料與包裝設計新機遇

▲泰國民眾及買主對於農廢物及塑膠回收等創新循環材料備感興趣。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

各國對環境永續發展越發重視，國際貿易署攜手外貿協會以加值MIT拓銷為核心，推動「出口產品減碳包裝設計」共感業者包裝痛點，手把手帶動業者包裝永續轉型，結合台灣形象帶著台灣廠商的永續包裝設計成果及創新材料，繼今年6月歐洲首航後，第二站於11月21至23日進軍2024泰國台灣形象展，持續以包裝會友，以巨型永續包裝書的展館形式亮相，展館形象成功吸引泰國民眾及買主佇足關注，尤其對紙箱包裝結構設計巧思及台灣在地農廢的創新運用相當驚艷，為泰國包裝大量的包裝需求帶來新的氣象。

本次永續包裝展出為吸引泰人共鳴以增進與泰國業者的包裝交流，展出的包裝產品也特別針對泰國當地常見的天然香氛蠟燭、可可萃取美妝保養品、電動車充電樁及工具機氣壓缸、90%回收塑膠纖維打造的無塵衣等永續包裝實踐，均符合泰國當地產業屬性的相關產品，透過包裝設計展示提供包裝痛點解決方案，像是如何善用紙張結構內襯設計替代一次性緩衝包材；同場輔以展現台灣的包材創新研發，尤其臺泰同處亞熱帶氣候，觀展民眾對於鳳梨纖維、甘蔗渣、香蕉纖維、稻殼及茶渣融入包裝材料的巧思倍感親切，又廢棄尿布回收技術以及工研院透過化學回收技術再生塑膠原料等。

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泰人驚豔循環材料可提供多元的包材用途，現場更有泰國塑膠製造業者及紡織業者紛紛詢問相關原料供應或技術合作機會，以作為替代方案因應當地原物料價格攀升的挑戰。

泰國近年永續政策腳步加速，政府因應「2030年永續發展議程」及「2050淨零碳排」，永續包裝草案刻正推行中，和台灣相似，泰國也是能源進口國，化石燃料產品需求不斷成長，導致溫室氣體排放逐年增加，加上原物料價格上漲，展期間多有泰買主積極尋求包裝環保解決方案，包含居家用品、成衣業者、當地化學材料廠商、美妝產品及保健食品等業者，對於廢棄物循環再製包材的創新運用及PET回收材料，均認為在泰國具相當發展潛力。

此外，對於紙張包裝的結構的創意設計，不論買主或民眾認為透過包裝的結構設計搭配減少膠帶及黏膠使用，確實助於提升包裝質感，整體可見泰國對於包裝廢棄物及創新包材的需求意識漸漸抬頭，惟環保材料的成本仍是泰商優先考量，遂不排除技術合作或原物料供應鏈等可行性，可作為我商未來在包裝材料及相關設計輸出的思考契機。

結合海外展出的推廣形式，讓國際對MIT在包裝的創新印象再加分!「出口產品減碳包裝設計」也將持續推動企業產品永續包裝轉型，114年度相關規劃也持續籌畫及升級中，期許更貼近企業的包裝實務需求，透過國內輔導及海外推廣，持續讓灣產品的永續包裝實踐被國際看見。