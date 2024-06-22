新竹市東區換屋動能強　「有人割愛就等著成交」　

▲坐擁新竹火車站的新竹市東區，總計居住人口約22萬人。（圖／資料照）

記者陳筱惠／新竹報導

新竹縣市房市近年因竹科議題，房市暢旺，而坐擁新竹火車站的新竹市東區，總計居住人口約22萬人，近期在新竹市政府周遭，出現許多大型建設公司推案，也加速了舊城區市容的更新，加上區域換屋動能強，在地房仲曝：「有人割愛就等著成交」

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新竹市東區以新竹市火車站周遭範圍5公里生活圈為範疇，區域內包含了遠東百貨、新竹巨城百貨、新竹市政府、新竹台大醫院等生活機能與重大設施，台慶不動產新竹中央公園加盟店店長楊嘉寶表示：「區域購買主力除了吸引竹科新貴之外，還有附近生活圈換屋族。」

▲新竹市除了科技業買盤，隨著居民平均年齡變大，也加速了市中心電梯大樓住宅買方需求大增。（圖／資料照）

楊嘉寶說：「新竹火車前站來說，因舊城區近年來大樓興起，加上新竹市政府周遭許多大型建設公司推案，也加速了舊城區市容的更新。」包含亞昕建設去年於新竹市政府旁購入「舊遠東百貨大樓」對於市中心老新竹人來說，未來除了市容更新外還有非常高的房市話題。

主要是因爲市中心透天屋齡偏高且都更不易，隨著居民平均年齡變大，也加速了市中心電梯大樓住宅買方需求大增，楊嘉寶表示：「區域內許多預售建案正在銷售中，大樓來說預售價格目前成交落在單坪63萬元至75萬元，主要坪數多為24～35坪居多。」





▲新竹市東區中小坪數華廈大樓產品需求大於供給，每每案件釋出沒多久就會出現許多有意願的買方。（圖／資料照）

以整個大新竹縣市來說，身為消費中心的巨城百貨周遭，確實具備較豐富的食衣住行育樂等機能，另外在少子化的現在，家長們紛紛想搶入市中心明星學區，如東門國小、三民國小、民富國小、三民國中等，在明星學區的加持下，中小坪數華廈大樓產品可以說是需求大於供給，每每案件釋出沒多久就會出現許多有意願的買方。

▲台慶不動產新竹中央公園加盟店店長楊嘉寶表示，新竹市東區起了舊城區市容的更新。（圖／業者提供）

楊嘉寶認為：「近期熱門地段環繞在巨城百貨周遭5公里生活圈，譬如經國路、北大路、中華路等，可以說是只要有人割愛就幾乎等著成交。」

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