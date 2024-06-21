防堵不動產詐騙！永慶房屋、有巢氏房屋率先響應地籍異動即時通

▲永慶房屋和有巢氏房屋，率先與台北市政府地政局推廣「地籍異動即時通」服務。

財經中心／綜合報導

詐騙手法日新月異，為防範不動產偽冒、詐騙，永慶房屋率先業界與台北市地政局合作推廣「地籍異動即時通」服務！「地籍異動即時通」申辦，不但完全免費，若有買賣、過戶或借貸抵押登記等，就會通知申請人，及時防範異常狀況。

永慶房屋與有巢氏房屋響應政府守護民眾財產，與台北市地政局合作，即日起，只要民眾透過永慶房屋與有巢氏房屋位於雙北市的任一門店買賣不動產，簽約時可由地政士協助送件申請「地籍異動即時通」服務。

永慶房產集團業務總經理葉凌棋表示，為保障消費者權益，永慶房產集團一路以來秉持誠實服務的精神，提供消費者「公平的房產交易平台」。也支持公私協力守護民眾財產安全，在響應台北市推廣推廣「透明租買資訊」後，再次應北市地政局地邀請，推廣「地籍異動即時通」守護民眾的「家」。

近年來「詐房」事件越來越多，台北市地政局也呼籲民眾盡速申請「地籍異動即時通」，就可針對「買賣、拍賣、贈與、配偶贈與、信託、判決移轉、調解移轉、和解移轉、查封、假扣押、抵押權設定」等11個不動產常見的產權移轉(過戶)情形，在申請異動的「收件」與「異動完成」時，由系統以「簡訊」與「電子郵件」自動通知所有權人，多一道把關機制。

不動產價值動輒千萬，民眾也可就近至台北市任一地政事務所臨櫃或自行線上申請「地籍異動即時通」，隨時掌握名下不動產權利異動的第一手資訊。