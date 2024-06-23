加油等等！　明起油價每公升降0.1元

▲中油加油站。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

台灣中油公司自明（24）日凌晨零時起汽、柴油價格各調降0.1元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.1元、95無鉛汽油每公升30.6元、98無鉛汽油每公升32.6元、超級柴油每公升26.6元。本周因雙重平穩機制啟動，汽、柴油各吸收3.0元及4.5元。

台灣中油表示，因油品需求逐漸復甦且石油輸出國組織及夥伴國(OPEC+)強調未來增產將審視市場供需等因素影響，帶動國際油價上漲。浮動油價調整原則之調價指標7D3B週均價上漲3.05美元，新台幣兌美元匯率貶值0.002元，計算漲幅為3.00%。

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按浮動油價機制調整原則，汽、柴油應調價格與本週參考零售價格相比，汽、柴油應各調漲2.9元及4.4元，惟為維持價格低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)，汽、柴油各吸收2.8元及4.3元，吸收後95無鉛汽油超出30元，啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅四捨五入，汽、柴油每公升各吸收0.2元。雙重平穩機制啟動，汽、柴油共各吸收3.0元及4.5元，國內汽、柴油實際每公升價格各調降0.1元。

本周依油價公式及政府調降貨物稅(汽、柴油每公升各共2元及1.5元)調整國內油價，並持續以亞洲國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，汽、柴油各需調整之3.0元及4.5元均由台灣中油吸收，113年累計至5月底止，台灣中油共吸收約129.43億元。