亞泥攜手根基營造　低碳石灰石混凝土通過國家級結構耐震試驗

▲亞泥轉投資亞東預拌與根基營造今日下午舉辦研討會。（圖／亞泥提供）



記者廖婕妤／台北報導

亞泥（1102）轉投資亞東預拌聯手根基營造（2546），在今年4月至5月間，委託財團法人台灣營建研究院與國立成功大學進行完成PLC低碳混凝土梁柱耐震試驗，採用亞泥低碳石灰石水泥的混凝土驗證可在減碳的前提下，同時達到台灣建築物混凝土結構設計規範之梁、柱構件耐震需求性能。

亞東預拌總經理金崇仁表示，低碳石灰石水泥混凝土是時代潮流，以美國為例，2022年起推動低碳混合水泥僅僅2年，原水泥市場佔有率由10%提升至50%，過去2012~2018年間全美營建業減碳32.5萬噸，2023年減碳突增達400萬噸．成效卓著，這一波低碳趨勢來得又急又快，難免在國內推動有所遲疑，先訂定完整標準與規範，並且完成各項驗證與測試，再來大力推動。

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根基營造總經理黃義芳與陳俊明指出，根基營造近年持續結合優良供應商，投入材料與低碳工法研究，打造更具韌性的營建產業鏈，本次與亞東預拌、東和鋼鐵的超強組合，確立卜特蘭石灰石水泥混凝土與耐震鋼筋的營建低碳A級供應鏈，未來根基的各項工程將優先採用，攜手營建業共同邁向淨零目標。

在本次試驗報告中，也再次驗證低碳石灰石混凝土的彈性模數實際試驗值，符合建築設計規範預測方法，讓低碳水泥混凝土取代一般水泥混凝土，後續設計與使用無後顧之憂。

亞泥於2022年生產低碳卜特蘭石灰石水泥（PLC），成功外銷至美國西雅圖，近年中華民國國家標準CNS 15286 納入PLC石灰石水泥規範，台灣混凝土學會（TCI）也協助完成「卜特蘭石灰石水泥混凝土使用手冊」編撰，並建立PLC石灰石低碳混凝土性能評估資料庫，驗證PLC石灰石低碳混凝土取代卜特蘭一型水泥之混凝土之性質，無論在施工性、強度與耐久性方面皆不受影響，其特色是混凝土硬固時間較一般混凝土略早半小時，若工地施工先行與施工人員溝通，預期可提早每次的混凝土澆置施工時間，有利於施工時程規劃。