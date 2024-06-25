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遠雄港今年營收拚成長近2成　NVIDIA可望再加大投資

▲遠雄港今日召開股東會。（圖／記者廖婕妤攝）

▲遠雄港今日召開股東會。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

遠雄港（5607）今（25）日召開股東會，會中通過配發每股現金股利0.9元、股票股利0.8元，共計配發1.7元股利；針對今年展望，董事長葉鈞耀指出，NVIDIA已經租下1棟進駐園區，在AI相關產品加持下，今年營運樂觀看待可持續成長，全年營業額成長18％應該沒問題。

葉鈞耀表示，NVIDIA在去年11月進駐後，貨量因為AI的關係持續增溫，貨量陸續有越來越多的狀況，這幾天量也已經在膨脹，有因應討論準備，NVIDIA也說6-8月會有成長的情況，目前已經租了1棟，有說等供應鏈整合好、一定會再加大投資。

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葉鈞耀指出，目前二期出租率到48％，預估年底可達75％，毛利率會慢慢回升，因為去年狀況不好、今年會慢慢好起來，加上攤提折舊，獲利被折舊利息稀釋掉，利息壓力很大，稍微營運是有增加、獲利也成長，但增資也有稀釋。

葉鈞耀也說，今年貨運應該可以成長到18％以上，最近陸續看到貨量有起來，每月都有到2萬噸出口，遠雄港以出口為主軸，出口持續成長，進口都維持30％以上，快遞也會陸續成長上看10％，轉口也有一些斬獲，成長約1％，整體來說貨量可以成長18％。

展望未來，葉鈞耀指出，今年底會全區開發，第8棟H棟今年12月底會完成，現在已經完成7棟；今年整體營運會持續成長，包括AI及相關供應鏈，廣達、鴻海、緯創、技嘉等都有來洽談，但有些設施需要補強，有些已洽談一半，這邊電的供應沒有問題，因為鄰近南崁、桃園機場，機場是不會停電的，有狀況南崁也會有桃園供應無虞。

關鍵字： 遠雄港NVIDIA輝達AI鴻海

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