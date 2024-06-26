鴻海目標價喊出300元　土洋法人齊按讚

▲鴻海。（圖／記者李毓康攝）

記者陳瑩欣／台北報導

鴻海（2317）股價衝破200元之後引發「該買還是該賣」的討論，不過外資及本土法人持續聚焦看好後市表現，紛紛調高目標價，兩美系外資在新出爐的報告中同步調高鴻海目標價，其中一家美系外資重申「加碼」評等，目標價由210元調高至255元；另一家美系外資重申「買進」評等，目標價由200元調高至260元；本土法人富邦投顧將目標價由210元一口氣調高至300元，重申「買進」評等。

鴻海今（26）日早盤股價最高來到215.5元，上漲4.5元或2.13%，近11點漲幅略微收斂至0.71%，成交量5.4萬張。

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美系外資指出，受惠iPhone 換機潮，預估今年第三季iPhone總量季增33%至5200萬支，大幅高於過去三年平均值的11-22%，加上iPhone 16系列今年下半年有8500-9000萬支的量能，預估今年iPhone總量將達2.15億支，明年將年增5%上看2.25億支。

美系外資調高鴻海今年至後年每股稅後純益（EPS）預估，分別由原先預估的11.35元、13.51元及14.8元分別調高至11.60元、14.18元、16.12元。

美系外資強調，最樂觀的假設情境，AI手機和AI 伺服器等相關業務貢獻營收加快、iPhone出貨強勁優於預期，以明年22倍本益比估算，目標價甚至可以上看357元。

另一家美系外資也看好鴻海具iPhone及GB200題材，調高今年至後年EPS預估值，目標價調高至260元，重申「買進」評等。

至於本土法人富邦投顧更進一步表態看好，法人認為，鴻海具iPhone 16，AI 伺服器GB200G雙題材，明年營收可望挑戰8.2兆元歷史新高，將目標價調高至300元，重申「買進」評等。