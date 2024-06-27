揪全家買00940「自己先下車」　他見配息1張50元糗了：怎麼辦

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

元大台灣價值高息（00940）公告首次月配息將發0.05元，換算1張配50元，年化配息率約6%。就有網友表示，幾個月前狂揪家人買00940，結果現在配息一張50元，覺得太少，「怎麼辦，我感覺我要被罵死了？」加上前陣子看跌得不對勁，他早已脫手，「剩我家人都還在車上」，引發話題。

有網友在PTT的Gossiping板問卦「欸靠00940配息50元」，幾個月前揪了媽媽、大姐、二姐、阿姨、舅舅買00940，現在公告配息一張50元，「怎麼辦？我感覺我要被罵死了，因為前陣子看跌得不對勁，我馬上賣掉了，剩我家人都還在車上。」

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貼文引發討論，「真的假的？我一堆欸！前幾天還在買」、「一個月配50，一年600」、「1萬張，就50萬了」、「我要賣了」、「月配50，又不是年配，一張才1萬」、「9塊多買的很爽啊」、「一個月一個便當都買不起啊」、「00929（復華台灣科技優息）一張20，配200」、「大薯都買不起，幫QQ」、

也有網友表示，「9塊多買，年利率有6.多%耶！」「一張，一年一萬配600算很多了吧」、「940進場價格已經高很多了，自然難達成」、「年利率6%已經屌打銀行定存了，你家人沒玩投資買這個不虧啦」、「之前破發，到現在能給50算不錯了」、「面對919（群益台灣精選高息）、929、936（台新永續高息中小型ETF）等 ，6%真的有點少，但存股來說，ok啦！」

00940是首檔以10元發行的月月配台股ETF，因為主打「股神巴菲特」選股邏輯，募集期間引爆民眾開戶參與，成立規模衝1752億元創ETF募集紀錄，至昨日規模已破1883億元，近期挑戰「最速達成2000億」的紀錄。在公告首次月配息將發0.05元後，投資人看法兩極，今（27）日早盤引發大批賣單壓境，開盤31分鐘飆逾10萬張大量，不過最低仍有10.06元，市場觀察今日是否能堅守10元發行價。