和泰大金蘇一仲轉任會長　現任總經理王玄郎接任董事長

▲圖中右為王玄郎董事長暨總經理，左為蘇一仲會長。

圖、文／和泰大金提供

去年，是和泰興業創業六十年的里程碑。身為台灣空調品牌的指標企業，為了產業發展更上一層，並考量企業的永續、接班人才的養成，在今年6月25日董事會改選，帶領和泰大金突破創新、屢創佳績的蘇一仲先生，卸任董事長，轉任會長，以董事兼會長的身分，持續參與大金在台灣的經營，及公司的未來發展，為和泰興業的長期方向佈局。

董事長則由現任總經理 王玄郎先生接任。新任董事長 王玄郎，兼任總經理一職，王玄郎在和泰興業服務近40年，業務出身，具有豐富的空調產業歷練與通路經驗，將會持續以和泰大金的三大核心價值「專業、創新、服務」，達成公司經營目標。

回顧和泰興業代理大金超過30年，全球大金的品牌優勢，堅實的經銷網絡，加上全體同仁的投入，獲得顧客的滿意與支持。從1992年代理，領先市場，導入變頻家用空調，至今室內外機累計銷售將近1000萬台，營業額累積近2000億，經銷商逾1200家，產品除了家用，更擴及大小商用、冰水系統、低溫設備、智能控制、新風換氣、除濕機、空氣清淨機等，多元產品線一次到位，銷售實績遍布集合住宅、商辦、超商連鎖、量販、飯店、工廠與科技大廠。在台灣的空調市場，從默默無名的No One，變成家喻戶曉的No.1。

三十，不僅僅是和泰代理大金的數字，亦代表一個世代，和泰大金將以「30再造」的目標，進行組織再造、服務與商品的優化，在本土化與國際化之中，以客戶與消費者的需求出發，持續提供卓越商品、一流品質、專業技術及感動服務的一站式解決方案。

王玄郎profile

年齡: 69歲 (1955年)

年資: 38年 (1978年進入和泰興業)

學歷: 日本國際觀光專門學校 國際觀光學科

經歷:

和泰興業 總經理室

外派台灣泰一電器管理部

和泰興業 執行副總

和泰興業 總經理

和泰服務行銷股份有限公司 董事長