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左營高鐵後站翻轉！188億打造「26層新地標」　將有A級商辦、飯店

▲▼左營高鐵後站翻轉！188億打造「26層新地標」　離台積電車程5分鐘。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲左營高鐵後站翻轉！188億打造「26層新地標」。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

左營高鐵後站大翻身！「左營高鐵科技之心」公辦都更案（商三A、B基地）今（27）日上午舉辦簽約儀式，由高雄市副市長林欽榮與國揚實業董事長林子寬籌設的專案公司共同簽訂契約，正式啟動S科技廊帶北高雄新門戶開發案。國揚耗資188億元打造A級商辦、飯店、科技宅等複合式新地標，預計2026年8月動工，最快2031年啟用。

林欽榮致詞時表示，左營、楠梓地區早期以水泥、煉油及加工出口等傳統重工業及產業為主，由於時代變遷，陳其邁市長指示加速產業轉型，配合中央政策，推動S科技廊帶發展策略及「北城計畫」。

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▲▼左營高鐵後站翻轉！188億打造「26層新地標」　離台積電車程5分鐘。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲「左營高鐵科技之心公辦都更案」簽約，啟動北高雄新門戶。（圖／記者賴文萱翻攝）

隨著台積電進駐楠梓產業園區籌建先進製程晶圓製造廠，相關產業供應鏈廠商辦公需求大幅增加，該案基地鄰近楠梓產業園區僅5分鐘車程，且具有三鐵交會交通優勢，將公辦都市更新案納入「北城計畫」中，希望活化本區域並提供相關產業所需之優質A級辦公空間。

開發案經評選出最優申請人國揚實業股份有限公司，市府期待透過國揚公司豐富開發實績經驗及著名建築開發團隊，將本案打造為北高雄新門戶，而市府也將啟動「都更168專案」，由相關局處全力協助本案都市更新相關審議作業。

財政局長陳勇勝補充，開發案規劃於A基地興建2棟地上26層、地下6層商辦大樓及住商大樓；B基地規劃1棟地上26層、地下4層商辦大樓。總投資金額達188億元，屆時將成A級商辦、飯店、科技宅等複合式新地標，預計2026年8月動工，最快2031年啟用。

▲▼左營高鐵後站翻轉！188億打造「26層新地標」　離台積電車程5分鐘。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲「左營高鐵科技之心公辦都更案」簽約，啟動北高雄新門戶。（圖／記者賴文萱翻攝）

A基地將建置左營轉運站，連接楠梓產業園區及其他區域，並且於B基地商辦大樓及兩側公園用地、停車場用地內，闢建公共托嬰中心、里民活動中心及地下停車場等公共設施；又考量整體區域休憩空間鏈結性及便利性，將規劃面積達1公頃之30米寬空中大綠台立體人行系統，串聯兩塊基地及左營高鐵站。

其中，3.7萬坪為A級商辦，可供台積電周邊廠商進駐，6300坪旅館將服務高雄每年117場演唱會，至於市政府及交通部鐵道局未來分回約1.8萬坪A級辦公空間，可作為半導體科技相關產業供應鏈廠商所需優質辦公環境及與陽明交通大學、清華大學產學合作所需空間。

高雄市政府期盼透過本案開發，為北高雄創造優質工作與宜居環境，更期盼能吸引更多半導體產業與創新人才移居高雄，帶動高雄產業轉型發展。

關鍵字： 高雄市左營高鐵後站都更案科技廊帶商辦空間

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