7-11衝7000店　統一羅智先喊「展店沒有天花板」

▲台灣7-11。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台南報導

統一企業（1216）今（27）日召開股東會，董事長羅智先表示，今年台灣7-11要達到7000店，且台灣7-11展店「沒有天花板」，持續展店是為了社會需求才不斷拓點；菲律賓7-11則朝著1萬家店點目標邁進。

台灣7-11積極展店，今年以來每月都以增加100家的規模持續成長，截至5月底，台灣7-11門市已達6985家，預計7／11就要開出第7000家店，但地點仍先保密。

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外界關注，是否為了拚7000店，今年展店速度才會加快？羅智先表示並非如此，而是為了社會的需求不斷展店，且還有發展空間，「台灣展店沒有天花板」，每月都還是會持續展店；菲律賓7-11更是搭上順風車，當地有1億人口，展店空間也很大，看好當地7-11可達1萬家店。

此外，統一併購家樂福後，羅智先就曾說營收會少100億元，因此目前處於虧損狀態，他指出，統一在接收過程裡，有一些案子還沒有表決，像是楊梅大火燒掉，任何不確定因素都先提列出來，因此帳目上出現虧損。

羅智先表示，家樂福營運比較永續經營態度，很多基礎建設會開始從一輩子的角度來思考，也讓費用、支出、折舊會展現出來，但其實還是比較希望短期辛苦一點，長期對員工、對社會來講比較好。

至於家樂福展店規劃，羅智先則說對於家樂福展店沒有想法，但還有蠻大的空間可以發展，只是量販店不會刻意增加；不過，家樂福超市還有蠻大的空間，「不然LOPIA就不會來台展店了。」