規模衝破5兆　集保打造「ETF觀測站」今上線

▲集保「ETF觀測站」上線，投資人可以進一步掌握ETF相關訊息。（圖／記者湯興漢攝）

記者廖婕妤／台北報導

ETF市場發展蓬勃，截至今（113）年5月底，規模已達5兆元，儼然成為現今最受歡迎的投資工具。為了宣導投資人正確的ETF投資觀念，提高投資風險意識暨優化ETF相關資訊查詢的便利性，集保結算所統整證交所、櫃買中心及投信投顧公會之ETF各項商品資訊，在基金資訊觀測站打造ETF資訊單一查詢入口—「ETF觀測站」，讓投資人得以一鍵查詢與下載各類ETF資訊，大幅提升資訊取得的便利性。

集保結算所建置之「ETF觀測站」係採分階段上線，第一階段於6月28日上線，第二階段將在10月底推出。主要包括三大重點，首先是「ETF觀測站」提供更便捷的統一介面，彙集現行分散於證交所、櫃買中心與投信投顧公會之各類ETF資訊；其次，投資人可自由選定資訊欄位之排序方式，更加便捷地找到所需要的ETF投資資訊。最後，第二階段將增加統計資訊與配息資訊等兩大熱門主題，更加符合現在投資人重視配息、存股之投資趨勢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另為使投資人對於ETF有更正確的投資觀念，主管機關也責成證交所、櫃買中心與投信投顧公會，就各類不同商品的介紹及所適合的投資人屬性進行宣導，並運用線上搭配線下的宣導方式，以影片、文章及實體講座向不同屬性的投資人，傳遞ETF正確投資觀念及風險意識，集保「ETF觀測站」也會完整連結前述機構之ETF教育宣導內容。

集保結算所總經理陳德鄉表示，集保結算所於基金市場深耕多年，在ETF業務上，除建置「ETF觀測站」提升資訊透明度、落實普惠金融，今年亦新增ETF IPO資訊傳輸作業功能，提升證券商及投信業者間辦理ETF募集作業效率；同時，啟動ETF eNotice服務，節省紙本印製與寄送成本，響應ESG全球永續發展潮流及數位化服務之市場需求。

ETF觀測站：https://www.fundclear.com.tw/etf



