助力製造商拓展印度市場　中菲行強化提供諮詢服務

▲中菲行集團印度總經理Rajesh Srinivasan於全新的諮詢服務部門開幕致詞。（圖／中菲行提供）

記者張佩芬／台北報導

中菲行國際物流集團(5609) 宣佈在印度清奈/坦米爾那都設立全新的「拓展至印度(Expand to India)」諮詢服務部門，幫助製造商在這個多變的動態市場中建立穩定的生產和配送機制。其諮詢服務將在印度全國內提供支援，並將重點擺在提供關務、法律諮詢以及相關服務，能有效協助製造商應對複雜的印度海關法規、法律要求和貿易合規。

集團印度總經理Rajesh Srinivasan表示：「印度本就具備高成本效益的勞動力、政府激勵政策以及龐大的消費市場，使其成為拓展製造業的理想地點，但儘管作為製造業重鎮有諸多優勢，在面對錯綜複雜的關務、法規和物流環節上，仍具相當的挑戰性。我們全新的諮詢服務和經驗豐富的團隊，將為客戶提供必要的指引和支援，以確保順利且完全合規地進入印度市場，並享受相關政策優惠。」

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印度在2023年超越中國，成為全球人口最多的國家，提供了一個龐大的內需市場。為回應眾多製造商在印度加速成長的需求，中菲行2024年在印度進一步拓展(目前共設立8個營運單位)。

為吸引追求成長的公司，印度政府還提供了包括相對較低的勞動力成本和生產連結激勵計畫(Production Linked Incentive, PLI)等優厚的財務政策，以支援在印度新建且創造就業機會的工廠和配送中心。

根據World Data資料指出，印度的勞動力成本比中國低82%，比泰國低70%，比印尼低49%，而比越南和菲律賓都低40%。再加上勞動力供應充足，且大部分為適齡勞動人口(中位數年齡為28歲)，其中更有許多工程師是雙語人才。

▲中菲行強化提供諮詢服務，至印度設立全新的諮詢服務部門。（圖／中菲行提供）

此外，據其印度總經理Srinivasan的介紹，許多希望利用這些優勢的公司，往往因行動過快，低估了印度海關、法規、物流和供應鏈要求的複雜性，導致拓展項目除了遭受重大延誤、增加成本，更嚴重損害客戶關係。

印度總經理Srinivasan強調，“這正是中菲行堅持在清奈特別設立了新的‘拓展至印度’諮詢服務的主要目標。客戶需要的不僅是傳統的物流服務，在法律和法規要求方面，透由我們的在地專家，才能幫助其實現完全合規且安心地開拓印度市場。”

以各項服務幫助製造商尋求印度市場拓展機會，中菲行在印度提供關鍵的市場拓展服務如下：

報關和合規：經驗豐富的物流專家可引導客戶正確應對印度海關法規的複雜性，確保順利通關。這包括協助管理報關資料、工廠報關流程操作和年度稽核。

進口支援：登記進口商(IOR)解決方案簡化了外國供應商進入印度市場的流程。

法律專家：與值得信賴的合作夥伴會計公司合作，提供全面的法律合規服務，包括公司註冊、許可證辦理和年度申報。

供應鏈優化：物流服務供應商(3PL)解決方案幫助在印度營運的外國公司優化供應鏈，以降低成本，及提高服務品質。

工廠管理：提供駐廠管理解決方案，以簡化生產流程。包括供應鏈服務、成品管理以及包裝和組裝等加值服務。

完整配送：從第一哩到最後一哩路的運輸解決方案，能確保無縫接軌所需物流環節包含採購原料到在印度境內的成品配送。