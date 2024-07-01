ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

助力製造商拓展印度市場　中菲行強化提供諮詢服務

▲中菲行集團印度總經理Rajesh Srinivasan於全新的諮詢服務部門開幕致詞。（圖／中菲行提供）

▲中菲行集團印度總經理Rajesh Srinivasan於全新的諮詢服務部門開幕致詞。（圖／中菲行提供）

記者張佩芬／台北報導

中菲行國際物流集團(5609) 宣佈在印度清奈/坦米爾那都設立全新的「拓展至印度(Expand to India)」諮詢服務部門，幫助製造商在這個多變的動態市場中建立穩定的生產和配送機制。其諮詢服務將在印度全國內提供支援，並將重點擺在提供關務、法律諮詢以及相關服務，能有效協助製造商應對複雜的印度海關法規、法律要求和貿易合規。

集團印度總經理Rajesh Srinivasan表示：「印度本就具備高成本效益的勞動力、政府激勵政策以及龐大的消費市場，使其成為拓展製造業的理想地點，但儘管作為製造業重鎮有諸多優勢，在面對錯綜複雜的關務、法規和物流環節上，仍具相當的挑戰性。我們全新的諮詢服務和經驗豐富的團隊，將為客戶提供必要的指引和支援，以確保順利且完全合規地進入印度市場，並享受相關政策優惠。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

印度在2023年超越中國，成為全球人口最多的國家，提供了一個龐大的內需市場。為回應眾多製造商在印度加速成長的需求，中菲行2024年在印度進一步拓展(目前共設立8個營運單位)。

為吸引追求成長的公司，印度政府還提供了包括相對較低的勞動力成本和生產連結激勵計畫(Production Linked Incentive, PLI)等優厚的財務政策，以支援在印度新建且創造就業機會的工廠和配送中心。

根據World Data資料指出，印度的勞動力成本比中國低82%，比泰國低70%，比印尼低49%，而比越南和菲律賓都低40%。再加上勞動力供應充足，且大部分為適齡勞動人口(中位數年齡為28歲)，其中更有許多工程師是雙語人才。

▲中菲行強化提供諮詢服務，至印度設立全新的諮詢服務部門。（圖／中菲行提供）

▲中菲行強化提供諮詢服務，至印度設立全新的諮詢服務部門。（圖／中菲行提供）

此外，據其印度總經理Srinivasan的介紹，許多希望利用這些優勢的公司，往往因行動過快，低估了印度海關、法規、物流和供應鏈要求的複雜性，導致拓展項目除了遭受重大延誤、增加成本，更嚴重損害客戶關係。

印度總經理Srinivasan強調，“這正是中菲行堅持在清奈特別設立了新的‘拓展至印度’諮詢服務的主要目標。客戶需要的不僅是傳統的物流服務，在法律和法規要求方面，透由我們的在地專家，才能幫助其實現完全合規且安心地開拓印度市場。”

以各項服務幫助製造商尋求印度市場拓展機會，中菲行在印度提供關鍵的市場拓展服務如下：

報關和合規：經驗豐富的物流專家可引導客戶正確應對印度海關法規的複雜性，確保順利通關。這包括協助管理報關資料、工廠報關流程操作和年度稽核。

進口支援：登記進口商(IOR)解決方案簡化了外國供應商進入印度市場的流程。

法律專家：與值得信賴的合作夥伴會計公司合作，提供全面的法律合規服務，包括公司註冊、許可證辦理和年度申報。

供應鏈優化：物流服務供應商(3PL)解決方案幫助在印度營運的外國公司優化供應鏈，以降低成本，及提高服務品質。

工廠管理：提供駐廠管理解決方案，以簡化生產流程。包括供應鏈服務、成品管理以及包裝和組裝等加值服務。

完整配送：從第一哩到最後一哩路的運輸解決方案，能確保無縫接軌所需物流環節包含採購原料到在印度境內的成品配送。

關鍵字： 助力製造商拓展印度市場中菲行諮詢服務

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

iPhone 16搭載AI晶片「算力超過M4」！市場看好鴻海、和碩發熱

iPhone 16搭載AI晶片「算力超過M4」！市場看好鴻海、和碩發熱

蘋果公司（Apple）今年秋季即將推出搭載A18 Pro晶片的iPhone 16 Pro系列手機，市場消息指出，由於iOS將運用自家AI應用「Apple Intelligence」，A18 Pro晶片算力規模將超越蘋果旗下的M4晶片，法人也同時看好蘋果供應鏈如台積電（2330）、鴻海（2317）、大立光（3008）、和碩（4938）等相關概念股。

2024-07-01 10:26
勞動基金5月獲利1513.3億元　前5月賺近6074億元

勞動基金5月獲利1513.3億元　前5月賺近6074億元

勞動基金運用局今（1）日公布勞動基金最新績效，截至5月底止，勞動基金規模為6兆5,994億元，收益數為6073.8億元，收益率為9.99％；5月金融市場回穩上揚， 單月收益數為1513.3億元。

2024-07-01 10:15
輝達、亞馬遜來台投資　謝金河：乾淨能源產業持續暢旺20年

輝達、亞馬遜來台投資　謝金河：乾淨能源產業持續暢旺20年

財信傳媒董事長謝金河今日以「台灣乾淨能源產業將持續暢旺廿年」為題發文，表示這次黃仁勳旋風，強化了台灣成為AI核心的地位，最近Amazon宣示未來15年將在台灣砸下數十億美元巨資設立資料中心，同時宣布全部使用綠電，這也宣告台灣綠電產業未來數十年發展的地位，在風光發電的路上，這是未來大家都可以看得見的大趨勢！很多企業崛起，會從這個板塊誕生。

2024-07-01 10:02
「黃仁勳明牌股」抽中賺2萬！本周2檔開始申購　廣運甜甜價超吸睛

「黃仁勳明牌股」抽中賺2萬！本周2檔開始申購　廣運甜甜價超吸睛

新股抽籤紅包來了！柏騰（3518）及廣運（6125）本周陸續開放申購，其中「黃仁勳概念股」廣運價差20元，等於抽中一張約可賺2萬元，報酬率逾20％。

2024-07-01 06:00
10元月配ETF新兵蘊釀中　凱基優選台灣AI 50拼今日核准

10元月配ETF新兵蘊釀中　凱基優選台灣AI 50拼今日核准

10元發行的月月配ETF再多一檔！證交所公告，「凱基優選台灣AI 50」將於今（1）日申報期滿，有望成為台股ETF新兵。

2024-07-01 00:03
台新金高層大地震　吳東亮：新世代交替

台新金高層大地震　吳東亮：新世代交替

台新金（2887）與旗下銀行、人壽今（1）日董事會後將宣布高層異動，台新金董事長吳東亮出席工商協進會活動時指出，台新人才很多，這次人事布局是進行新的世代交替。

2024-07-01 12:31
黃仁勳AI妖股再現！慧友跌7%「反轉飆漲停」　攀上22年新高

黃仁勳AI妖股再現！慧友跌7%「反轉飆漲停」　攀上22年新高

被輝達（NVIDIA）共同創辦人暨執行長黃仁勳列入合作廠商的慧友（5484），股價猶如「妖股」般不斷飆漲，7月1日早盤原先還跌近7%，沒想到早上10點時竟翻紅走高，一度飆上漲停價81.4元後來回震盪，攀上22年新高，高低振幅近17%，成交量已逾4,000張。

2024-07-01 11:44
新青安爆1700件高疑　財政部：未設篩選目標值

新青安爆1700件高疑　財政部：未設篩選目標值

外傳新版青年安心成家爆出1700件疑似違約案，財政部今（1）日指出，目前還在與銀行釐清的高風險案件的狀況，官員強調揪出人頭戶、非自住者「沒有設定目標值，依授信經驗篩選，才會合理明確。」實際擔保品用途仍待各行庫回報為準。

2024-07-01 11:35
訂單回溫！無薪假人數減逾600人　總數寫3年新低

訂單回溫！無薪假人數減逾600人　總數寫3年新低

勞動部今（1）日公布最新一期無薪假，實施人數共4685人，家數為272家，與上期相比減少653人、增加10家，勞動部表示，本期實施人數是3年來新低，主要是一間橡膠製品廠商訂單回穩，因此提前停止實施近600人。

2024-07-01 11:10
BDI重回2千點、進入長多趨勢　估海岬型船不足靠巴拿馬型補上

BDI重回2千點、進入長多趨勢　估海岬型船不足靠巴拿馬型補上

波羅的海乾貨船綜合指數(BDI)上周四(27日)重回2千點，來到2031點，28日收2050點，散裝船運業者指出，今年以來BDI已經有六次站上2千點，而指數在1500點以上各型船都享有獲利，散裝船運明顯進入長多趨勢，其中又以海岬型船最看好；而在海岬型船在未來三年估計將是供不應求局面，缺船時只能改採用巴拿馬與輕便型散裝船，讓整體市場都看好。

2024-07-01 10:54

讀者迴響

熱門新聞

欠稅大戶老面孔！財部：16人追不回豁免　金額31.97億元

「黃仁勳明牌股」抽中賺2萬！廣運超吸睛

砸12億吃全台最大威秀影城　遊戲教父蕭政豪出手原因曝

下周13檔股票除權息　專家教戰一招看出「填息、貼息機率」

10元月配ETF新兵蘊釀中　凱基優選台灣AI 50拼今日核准

2年換11份工作　面試怕被問！過來人曝1招

有被動收入能裸辭？網見他財力：可以退休

7月起房屋稅最多貴4倍　稅務單位曝「戶籍是關鍵」

只剩3天！想買第二張意外醫療實支　找這3家保險公司

新光金出嫁台新波折！中信搶親　 財顧爆大股東喬不攏卡關

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

Lulu金曲開場「冒嬰兒聲」突喊卡　大唱〈蘑菇濃湯〉改編成金曲版

當你不小心台灣狗以...　自己笑VS裝沒事

巴西女凌晨3點被寵物犬叫醒　驚見路上一排水豚大軍遊行

嘉義沉睡的酥皮濃湯爆紅　客人想點餐要先叫醒老闆

熱狗唱到一半麥克風無聲：就是要看歌手失誤出糗

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366