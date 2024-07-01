快訊／航空貨運旺季提早來　美國線運價今漲二到三成

▲今年航空貨運旺季提早近兩個月到來。（圖／華航提供）

記者張佩芬／台北報導

航空貨運承攬業者指出，今年航空貨運旺季提早來到，7月與客運同時進入旺季，各大航空公司上周五(28日)都通知今日起調整美國線運價，每家航空公司報價不同，美西線從最低每公斤新台幣220元漲到260元，漲幅17.78%，美東從228元漲到298元，漲幅30%，油料附加費39元外加。

業者指出，往年航空貨運旺季是從8月下旬、9月初開始，今年因為AI與電商貨、伺服器、挖礦機等出貨熱絡，從3月中開始，運價就一路高掛，下半年的旺季也提早來到，其中逾半數是大陸的轉口貨。

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攬貨業指出，過去美東線客機較多是777客機，機腹載貨空間大，最多可載到30噸貨，現在很多是787客機在飛，該型機省油，但是載貨會因氣候因素需要減載，僅能載20噸左右，而中國大陸目前美國線客運航班復飛率不到兩成，華南地區的電商貨很多都是透過海運快遞運到台灣來轉空運。

以目前市場狀況，如果是MUST GO的急貨，運美西、美東每公斤全包運價要價13-14美元，也就是每公斤總運費超過422美元，疫情期間最高運價約500元，一般貨載是付不起這樣的運費的。

歐洲航線就淡很多，目前每公斤運價維持在130-140美元，外加39元油料附加費，但是需要轉到台籍航空公司沒有直飛的航點，後段運價多半會大幅加高。