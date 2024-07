▲萬海孟買辦公室營業主管Ranjana Shetty(左二)、萬海孟買辦公室船東代表李欣儒(左四)、萬海印度總代表李峻明(左五)上台領獎。(圖/萬海提供)

記者張佩芬/台北報導

由印度悠久歷史的每日航運時報(India Daily Shipping Times)舉辦的第八屆印度海事獎(India Maritime Awards)於6月28日在印度孟買舉行,今年,萬海航運榮獲印度-遠東區間年度最佳航商(Best Shipping Line of The Year India - Far East Trade Lane),也為萬海近年深耕印度市場有成的最佳力證。

萬海航運耕耘印度市場逾28年,為更貼近客戶提升服務品質,提供航線服務網絡總計有10條,涵蓋印度東西南岸各大主要口岸,萬海強化經營印度市場的決心,共同見證萬海與印度的發展和成長。

萬海表示,獲此獎項,充分體現了業界和客戶對萬海航運的信心與肯定,日後除了強化航線網絡,更將持續深入印度,拓展服務據點和市場廣度,不斷強化服務品質與經營效能,以滿足顧客的運送需求。