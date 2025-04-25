獨／新制房屋稅上路出大包　北市稅捐處系統烏龍急搶救

▲報稅示意照，非指當事人。（圖／記者鄭遠龍攝）

記者陳瑩欣／台北報導

房屋稅即將5月1日開徵，今年是房屋稅2.0新制上路首年，近期不少民眾收到稅單，發現戶籍登記地址所屬同一個建物竟出現「自住、非自住」兩種不同算法，應繳納稅金也意外暴衝，由於茲事體大，影響件數至截稿前都還在排查當中。

台北市稅捐處向《ETtoday新聞雲》表示，由於新制上路首年系統設定錯誤，造成核算稅金衝高的情形，已開始修改系統重新計算，並將核發更正過的稅單。

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稅捐處坦言，就目前作業流程來看，5月1日前寄出正確版稅單恐怕來不及，若民眾未拿到新稅單就已繳稅，將會予以退稅。

至於等待新稅單到手才繳稅的人，台北市稅捐處也會修改繳稅期限，給足1個月的繳稅期，維護民眾權益。

▲房屋稅烏龍稅單。（圖／翻攝網路）

有民眾在社群平台、通訊軟體上陸續反應今年房屋稅「算法怪怪的」，網路更流傳納稅義務人已設籍的房屋，竟然同時出現「自住與非自住」兩種不同稅率，讓這名納稅義務人納悶：「都是我自己住的，怎麼會多出非自住的稅率？」

另有民眾指出，經向稅務單位詢問，得到的答案是：「住宅是自住，適用稅率1.2％、但是車道和公設算成非自住，稅率變成2%了。」一來一回下多收上千元的稅金。

財政部指出，已掌握這個現象，對照目前財產稅法令規範發現，台北市稅捐處系統設定失誤，核發金額偏高的烏龍稅單，呼籲民眾要特別注意。

「這個情形目前是台北市獨有的」財政部官員指出，房屋稅屬於地方稅，由各地稅捐處核課，在稅法精神上，「同一建物內，所屬公共設施用地也算是自用住宅。」