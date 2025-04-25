法人估有貨櫃船公司4月本業現虧損　二級關稅讓大陸貨難以洗產地

▲法人估有貨櫃船公司4月營業利益出現虧損。（圖／紐澤西港務局提供）

記者張佩芬／台北報導

國內有法人根據貨櫃船公司3月營收與4月運價走向，估貨櫃船公司3月已經逼近損平，4月運價持續下滑，預期有船公司4月營業利益出現虧損，而美國為了防止大陸貨洗產地推出的二級關稅，恐讓市場價量陷入長期的減少現象，衝擊海空運輸。



法人分析，3月單月上海航運交易所貨櫃運價指數SCFI平均數是1385點，4月18日SCFI是1371點，加上，4月9日實施對等關稅後，貨櫃船舶大量停航(主要是中國往美國的運量大減)，因此合理預期部分貨櫃船公司4月營收很可能會較3月下滑，跌破損平門檻，營業利益轉負。



中美關稅死戰，美國線價量大減恐將成為常態，美國對中課徵245%關稅，中國對美課徵145%關稅，商品貿易幾乎停滯。貨櫃航運的美國線，正常情況下，中國貨量比重介於5 ~ 6成，因此，美中貿易停滯，將使美國線長期陷入嚴重的價量同步大減，目前貨櫃航商為了支撐5月1日美國線長約換約價格，大量減班，但長期來看，貨量的下滑及新船的大量下水，終將使運價大跌。

美國對中國反傾銷美國針對對等關稅，給予90天寬限期，讓各國與美國談判；美國積極對各國施壓，推動二級關稅(要求各國對中國課徵關稅，阻擋中國洗產地)，確保中國無法繞過川普關稅。

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中國2024年出口美國金額NT$17兆元；美中關稅死戰，中國必須另尋出路，勢必只能傾銷到其他國家，遲早引發各國對中國的反傾銷戰爭；此外，中國先前透過其他國家洗產地，造成各國對美順差上升，美國依據順差課徵超高關稅(關稅稅率 = 順差金額/貿易金額)，各國轉為積極嚴查中國洗產地行為。

一旦，二級關稅、各國發動對中國的反傾銷、嚴查中國洗產地等措施被落實，中國勢必以關稅回擊各國，造成各國與中國之間的貿易大減，衝擊到全球所有貨櫃航線及航空貨運。

現金殖利率是短多；但二級關稅的全面衝突將是長空。殖利率讓投資人產生安全的幻覺，成為短多；但長期來看，美中關稅死戰，美國線陷入困境；後續，美國關稅談判，將對各國強制推動「二級關稅、嚴查中國洗產地、嚴查中國傾銷」等措施，各國將與中國出現貿易衝突及關稅大戰，全球所有貨櫃航線都將受到衝擊。此外，全球待交貨櫃新船訂單850萬箱(20呎櫃)，未來3年，將使全球貨櫃船隊供給增加26%，供給過剩嚴重。

對於法人的評估，海運界高階指出，貨櫃船公司本業是有可能出現虧損，但或許高利息收入可以彌補眼前虧損，中美關稅問題還在發展，也有機會改善，一切都還需要觀察。