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「量子驅動xAI賦能」　輸出入公會聯誼會為產業注入智慧貿易新動能

▲輸出入公會聯誼會會長黃教漳(中)、主講人張慶瑞教授(右2)、台塑公司前董事長林建男(右1)、桃園市進出口公會理事長莊堯安(左2)、IEAT秘書長黃文榮(左1)合影。（圖／IEAT提供）

▲輸出入公會聯誼會會長黃教漳(中)、主講人張慶瑞教授(右2)、台塑公司前董事長林建男(右1)、桃園市進出口公會理事長莊堯安(左2)、IEAT秘書長黃文榮(左1)合影。（圖／IEAT提供）

記者張佩芬／台北報導

中華民國輸出入公會聯誼會今(25)日舉辦年度專題演講，以「量子AI時代下的全球經貿新思維」為題，邀請國內量子研究領域權威-中原大學張慶瑞教授主講，共同探討量子科技與人工智慧如何為經貿產業注入新能量，吸引近170位輸出入公協會及企業代表，現場座無虛席，氣氛熱烈。

輸出入公會聯誼會會長暨台北市進出口公會(IEAT)理事長黃教漳於開場致詞中提到，本聯誼會於2000年由IEAT聯合全台173家進出口與輸出入公會共同成立，長年來積極整合產業意見，提供政策建言，協助業者推動經貿發展，並舉辦多元經貿推廣及座談活動。

面對美國川普政府「對等關稅」風暴帶來的全球市場衝擊，輸出入聯誼會所肩負的使命與責任在此時更形重要。黃會長指出，台灣向來在逆境中成長茁壯，特別是在2020年疫情最艱辛的時候，台灣憑藉科技實力跟數位轉型，成功讓世界看見台灣；而面對新科技浪潮，台灣正迎來「重新充電、再次出發」的重要機會。黃會長以生動比喻說明：「AI就像產業的大腦，量子科技則是驅動的肌肉。」強調台灣不只有半導體產業，半導體產業的背後還有強大的AI實力，AI與量子科技雙引擎共同驅動，將讓世界再次看見台灣堅毅的韌性。

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▲張慶瑞輕鬆幽默語言，讓大家認識未來科技。（圖／記者張佩芬攝）

▲張慶瑞以輕鬆幽默的語言，讓大家認識未來科技。（圖／記者張佩芬攝）

本次演講特別邀請中原大學物理學系教授、台大前代理校長張慶瑞教授，以其深厚的量子科技與物理研究背景，解析「量子驅動 × AI賦能」如何重新定義全球經貿生態。張慶瑞更以「量子時代其實早已悄悄展開」提醒大家，不應將量子科技視為遙不可及的未來技術，因為從Google、NVIDIA到台灣的科技巨頭皆已積極投入相關應用布局。

他指出，科技的進步往往是父母輩想不到的，13年前小孩要求要買的比特幣一顆才200台幣，昨天賣9萬美元；加州理工學院預測，量子電腦很快就要取代數位電腦，當前的經濟環境如同一場高度干擾與不確定的量子系統，企業若能掌握量子科技與AI工具，便能更快速洞察機會、預測風險並制定最佳應對策略，成為全球競爭中的領先者。

▲演講現場座無虛席。（圖／記者張佩芬攝）

▲演講現場座無虛席。（圖／記者張佩芬攝）

張慶瑞以深入淺出的方式，引領與會者走入多數人仍感陌生的「量子科技」領域。他從量子物理的基本原理談起，延伸到量子科技將如何改變全球經貿型態與人類生活樣貌，巧妙地連結物理知識與當前經貿趨勢，整場演講內容深入卻不艱澀，讓現場與會者充分感受到智慧科技對於貿易決策與風險管理的加乘效益，反應熱烈，展現出企業界對於邁向智慧貿易時代的高度關注與積極準備。

關鍵字： 量子驅動xAI賦能輸出入公會聯誼會智慧貿易

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