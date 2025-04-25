關稅衝擊經濟！小摩估Fed需積極降息　看好美債「巨大」機會

▲小摩認為， 聯準會終將降息，帶來美債巨大機會、示意圖（圖／路透社）

記者巫彩蓮／綜合報導

摩根大通（JPMorgan Chase，俗稱小摩）全球綜合策略部門負責人 Myles Bradshaw 在接受《彭博》電視採訪時表示，川普關稅政策更可能對經濟增長產生更負面影響，而不是促使通膨上升，他預測，目前的政策會維持一段較長時間，但聯準會 （Fed） 最終將需要更積極地降息。

根據《彭博》報導，在因川普關稅政策的擔憂而引發的拋售導致收益率飆升之後，包括 PIMCO 在內的一些全球投資者，開始再次看好美國政府債券。

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Bradshaw 受訪時也表示：「美國利率的預期將高於 3%，超過中性利率，這就是我認為有巨大機會的地方。」

10年期公債殖利率24 日下跌 8 個基點至 4.307%， 2 年期美國公債殖利率 下跌 7 個基點至 3.789%。

Bradshaw 表示：「在歐洲雖然有些上行空間，但遠不如美國那麼顯著。」

市場預計歐洲央行將在今年內再次降息三次，每次降息0.25個百分點，將存款利率降至 1.5%。對於聯準會，交易員預期至少會有三次降息，將聯邦資金利率降至 3.75%，並且還有可能進行第四次降息。

近期，市場情緒有所回升，因為川普表示願意與中國達成貿易協議，並且語氣有所緩和，對聯準會主席鮑爾的言辭也有所放軟。

Bradshaw 補充表示，我們看到的不確定性減少，短期內的壞消息也較少。」他表示，「基本驅動因素將真正關乎經濟增長和通膨，這將決定接下來會發生什麼。」

