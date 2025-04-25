鈺創電腦展大秀技術　董座：台灣是半導體主人翁「沒有被掏空問題」

▲鈺創董事長盧超群（左二）介紹COMPUTEX亮點。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

鈺創（5351）董事長盧超群今日表示，面對地緣政治紛擾，以及美國要求製造業回到美國，他認為台灣的半導體業不用擔心美國製造，也沒有掏空的問題，因為台灣是全球少數有完整半導體供應鏈的地方，「怎麼看台灣都是主人翁」，只要產業團結起來，台灣將繼續扮演核心角色。

他也指出，台灣此時不是內耗的時刻，不然很容易就被國際市場邊緣話，美國現在已經無法脫離台灣，台灣的代工技術也和美國走出不同的路，他也以英特爾和台積電的發展為例佐證。

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至於市況看法，盧超群則說，客戶的需求第二季開始出現，雖然還不能確定是因為囤貨還是需求帶動，但還是看好下半年有望逐季成長。

至於即將到來的Computex，鈺創也大秀技術力，展出全方位記憶體解決方案包括SDR、DDR、DDR2、DDR3、DDR4、LPDDR2、LPDDR4/4X SDRAM、創新型RPC DRAM、以及SPI NAND和e.MMC。在DRAM方面，輸出入位元數範圍從4到64位元，容量從16Mb到32Gb，可滿足各類應用場景的需求。

另外，子公司鈺立微電子(eYs3D Microelectronics)也將於 COMPUTEX 2025 展出一系列「AI+」IC+次系統方案，涵蓋智慧機器人、智慧家電、XR 裝置與工業檢測等多元場景，展現 AI 技術實際走入生活、驅動創新的強大潛力。

鈺群科技則推出業界首款USB 共享影音處理器EJ535D，整合4K60FPS高畫質串流、即時資料交換、實體鍵鼠控制等功能，滿足專業用戶之跨電腦平台、即時、高效率的設備整合需求，打造Edge AI裝置協作新標竿。

由鈺群科技自力研發之EJ535D高效能IC，可內建於USB橋接器、Dongle或 Dock裝置，實現無縫跨電腦機台協作，並可支援Windows或macOS雙平台直接操控，使用者可如操作單一主機般，自然滑移滑鼠於兩台電腦之間，鍵盤自動對應當前焦點，同時可複製貼上文字、圖片、甚至大型檔案，無需雲端同步、無須網路支援，大幅減少延遲與風險，更能凸顯本地化傳輸優勢，免除雲端協同之資安外洩風險或頻寬限制，亦符合工業場景對即時性的嚴苛要求。

最後，帝濶智慧科技為鈺創科技主力投資之新創AI智慧型公司，將於 COMPUTEX 2025 正式發表AI 隱私代理人 (AipA: AI Privacy Agent)之全球首創可模組化部署之隱私 AI 平台 ，可依應用場景模組化搭載專利核心技術，強調AI訓練及推論在去識別化下進行，打造適用於智慧機器人與智慧醫療的高隱私、高安全解決方案。

AipA 平台結合帝濶自研的專利 AI 技術 DeCloakBrain，形成「隱私強化 AI 機器人大腦」，具備個資去識別化、自主情境感知、AI即時異常事件辨識與低功耗運算等特性，整合視覺語言模型(VLM)及環境物理感測資訊，從感知、規劃到執行，提供動態情境推理與描述，使機器人具備自主決策能力；可與現有機器人硬體模組進行整合，快速部署於巡邏、安防、照護等多場域。

此DeCloakBrain AipA機器人系統之領先應用案例為「隱私感知智慧機器狗」，可即時辨識黑名單/白名單身分、人物追蹤鎖定、定點巡邏、異常行為分析等情境行為，自動觸發警報與應變流程。該機器狗系統將於 COMPUTEX 2025 現場正式亮相，展現 隱私AI 與邊緣計算結合的最新突破，預料將是智慧工廠、醫療院所、社會安全巡檢等解決方案的核心。