長榮海運不怕關稅戰！　總座吳光輝：貨還存在就不悲觀

▲長榮海運總經理吳光輝。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

長榮海運（2603）今（25）日舉行法說會，總經理吳光輝表示，以去年Q1稅後淨利為準，今年Q1獲利狀況更樂觀，Q2受到關稅影響美國線貨量可能下修，不過看中美雙方會解決高關稅問題，另美國USTR301條款部分，長榮美國線沒有中國製船。整體來說，「只要貨還存在，就沒有悲觀理由」，因此維持對今年景氣看法審慎樂觀。

針對川普關稅政策，吳光輝表示，關稅對貨量有衝擊，部分貨主觀望、出貨暫停，預計今年Q2美國線貨量可能下修；中國出口到美國貨量會不會轉移到東南亞出口，4月初有這個現象但不明顯。中美貿易依存度比想像高很多，高關稅就公司判斷，要長久持續有困難，兩國應該會完善處理此問題。

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吳光輝指出，長榮海運以美國線佔比較最高，中大型客戶簽約狀況量價有提升，合約都簽完，但因為有美國關稅問題經濟前景不明確，中小型客戶簽約比較慢，但預估4月底會全部簽完，若現在不簽5月用新約，未來1年風險會更大。

吳光輝也說，航運產業跟製造業最大不同是沒有存貨觀念，中美貿易造成Q2貨量下跌，現在就空單、滑單、把船往其他地方去，重點在提升船舶使用效率、降低成本，效益很大，中美航線運送食衣住行、供應鏈半成品等，都是剛性需求，出貨時間會遞延，太平洋航線Q2貨量下滑，但中美貿易互補性太強，現在是美國下半年開學季訂單，現在不下單，下半年上架時間趕不上，不是漲價是缺貨問題。

針對美國USTR301條款對中國製船舶徵收港口費，吳光輝也說，目前在中國建造的船舶，都佈署在歐洲線及亞洲近洋線，美國線沒有中國製船；若是把未來3年待交新船中國建造也算進來，公司的船隊來自中國造船比例仍低於20％，因此對於環境變化可更有彈性做應對。

針對今年展望，吳光輝指出，受限於中美貿易衝突跟美國USTR301條款，今年能見度跟往年來說比較不清楚，泛太平洋航線能見度不高，貨櫃產業運的貨物剛性比例高，長期來看只有成長率高低沒有衰退問題，現在貨量減少可能性低，只是出貨時間跟地點的問題，只要貨還存在，就沒有悲觀理由，因此維持去Q4對今年景氣看法審慎樂觀。