桃園醫院系統大當機　台電證實「松鼠」害電力瞬間降壓

▲衛福部立桃園醫院。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者陳瑩欣、柯沛辰／桃園報導

國民黨桃園市議員詹江村1日爆料，部立桃園醫院今早因為台電降壓，導致所有電腦、掛號領藥系統大當機，現場只能人力唱號，還有不少醫療設備損壞。對此，台電回應，中壢區興仁路因為松鼠電擊，導致饋線瞬間降壓約10秒，但隨後立即恢復正常電壓。

詹江村在臉書表示，台灣不缺電，但部桃很慘，因為早上台電降壓，造成內部電腦大當機，掛號、領藥等都必須靠主管們人力唱號排解，還造成很多醫療設施損壞。事後，部桃大型機具仍無法恢復，必須報修，其餘設備陸續修復。

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對此，台電桃園區處證實，中壢區興仁路一段附近1日凌晨5點多有松鼠被電擊，導致饋線瞬間壓降約10秒，隨後恢復正常電壓。另外，經電洽部桃中控室確認，僅是瞬間壓降，但因內部低壓配電盤跳脫，需人工復歸，直到上午8點30分左右全數復歸完成。

台電桃園區處表示，對於事故影響用戶，本公司深感抱歉，將派員協助輔導用戶檢視保護電驛設定，並加強配電設備維護點檢，以消彌事故發生。

桃園醫院則低調回應，中控室1清晨5點20分發現院內電燈閃爍、部分電腦自動重新開機，網路設備連線遭受影響。經資訊室緊急搶修後，於上午門診開診前恢復，未影響本院醫療作業。