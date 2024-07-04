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台電秀數據喊冤：停電10年來減少7成　「絕沒找小動物扛責」

▲▼台電,台灣電力公司,停電,用電,省電,跳電,節電,電費,供電,電力。（圖／記者周宸亘攝）

▲台電秀數據指出，停電次數10年來降低7成，絕不是找小動物來扛責。（圖／記者周宸亘攝）

記者柯沛辰／綜合報導

經濟部長郭智輝2日到立院備詢時表示，台電近期跳電次數比過去降低7成，只是因為媒體報導，才顯得好像每天都跳電。事隔一天，郭智輝再次重申，很多地方「跳電」，但不是「缺電」，是設備老舊、妥善率不足的問題。對此，台電也強調，各國都有動物誤觸引發跳電的情況，「絕不是找小動物來扛原因」。

台電在臉書粉專指出，停電次數10年來已減少7成，從2012年2萬1019次持續降低至2023年6133次，若是跟2022年的8140次相比，2023年是「改善幅度最大」的一年，降幅將近25％。

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台電重申，全台配電網路結構複雜，輸電途中經過諸多設備，難免因老舊或外力、天災、用戶或設備本身受損，導致局部短時間跳電，但經快速搶修後即可復電，「跟缺電完全無關」，否則若是缺電，「搶修好也無法供電」。

台電強調，小動物引發的停電事故，與2015年的高峰相較，2023年已減少至1077件，9年已減少2000件以上，台電誠實對外說明，「絕不是找小動物來扛原因」，後續將持續改進防範措施，包括推動線路披覆計畫、增加樹木修剪，安裝驅鳥器與防鼠網。

台電表示，將持續盤點易故障區域，並檢查線路及弱點設備，持續強化電網韌性，目標讓停電事故發生機率再降低，「停電了，台電比誰都急。」

▼台電強調，「若是缺電，搶修好也無法供電」。（圖／台電電力粉絲團）

▲▼台電秀數據喊冤：停電10年來減少7成　「絕沒找小動物扛責」。（圖／台電電力粉絲團）

關鍵字： 台電小動物松鼠跳電停電

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