快訊／00918換股開獎！鴻海、世界掰了　成分股「增刪各12檔」曝光

▲大華優利高填息30（00918）換股，吸引投資人矚目。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊絡懸／台北報導

臺灣指數公司3日公布大華優利高填息30（00918）追蹤指數「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃優選股利高填息30指數」新成分股，將於7月4日正式生效，本次共增刪12檔成分股。

新增12檔成分股：

[廣告]請繼續往下閱讀...

1102 亞泥、1319 東陽、2357 華碩、2404 漢唐、2883 開發金、2886 兆豐金、3023 信邦、3231 緯創、3702 大聯大、6239 力成、8464 億豐、9904 寶成。

另外，也刪除12檔成分股：

2105 正新、2206 三陽工業、2317 鴻海、2360 致茂、3005 神基、3532 台勝科、4958 臻鼎-KY、5347 世界、5871 中租-KY、6147 頎邦、6592 和潤企業、8046 南電。

事實上，00918在6月時規模就突破300億元大關，根據最新資料顯示，受益人數已達13萬953人，7月的規模已經來到338億元。最新成分股歷史平均填息率高達93%。

00918經理人郭修誠表示，新成分股調整後，電子類股的比重將近6成，值得注意的是，金融股與傳產股的比重提高，類股更加分散。仔細觀察此次成分股調整，有多檔個股是因為價格漲高而遭剔除，或是市值掉出前150大。

至於納入的個股，則是透過指數原則，從流動性、企業獲利狀況、股利率優及過去至多15次的填息紀錄進行篩選，精選出30檔高股息且高填息的成分股，以個別成分股權重不超過8%進行分散布局。

展望後市，郭修誠表示，全球進入新資本支出的超級循環，預計未來10年，創新的資本支出將會帶來每年2.5兆美元的額外增長。

郭修誠說，這些新資本支出包含因應AI進化、氣候變遷、人口結構改變、地緣政治與基礎建設升級等而生，而台灣廠商中有不少具盈餘成長的高股息個股散落其中。透過ETF一次掌握多家企業，不但可以降低研究個股的時間，也能讓資產更有效的分布，不錯過任何產業趨勢。