台積電面試4次都沒上　釣出苦主「面10次都被刷」！網曝1原因

▲原PO嚮往台積電的工作。（示意圖／記者高兆麟攝）



記者施怡妏／綜合報導

「護國神山」台積電薪資給得大方，是許多民眾夢想進入的產業，不過有網友表示，2023年拿到碩士學位，至今面試了4次台積電產線的職缺，無奈都沒錄取，面試時還被問「怎麼面那麼多次沒上？」貼文曝光，有網友感嘆，從年初就開始面試，面了超過10次都沒上。還有人指出，可能是第一印象的問題。

有網友在Dcard發文，「面台積電產線四次都沒上」，2023年碩士畢業，投了4次台積電，只有1次進到二面，其他3次都沒有消息，「不知道自己到底哪裡不好」；上一次面試時，還被面試官問「怎麼面那麼多次沒上？」她坦言自己也很想知道原因，禮貌反問主管，對方則回不知道，「雖說目前有個還算可以的工作，但還是好想進台積電」。

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貼文一出，不少網友直呼超凍，「很好了，一樣去年畢，我只收過一次面邀，今年完全收不到」、「聽說過有人應徵9次才上的，現在景氣不樂觀！有別的公司就去別的地方」、「跟你一樣去年四大碩畢，面了六次三次進二面通通感謝信，最後乖乖跑去傳產蹲」、「我從年初到現在面GG超過10次，沒有一個單位要我，可能我真的沒有台積DNA吧」。

有網友指出，「body language第一印象的問題，我面20間的心得，尤其這種不太談專業，問平常在幹嘛的」、「產線如果有面到四次，學經歷條件應該不錯，不同單位都肯給你機會，但是為何四個後來都沒有把你列為優先人選，這就是自己的課題了」。

還有網友透露，面試不代表公司有缺人，「有時候面試氣氛不錯只是老闆想找人來聊天，順便躲一堆不想參加的會議罷了，我部門沒缺，老闆還是一樣三不五時拉人來面試，就真的是面爽的」、「一面相談甚歡，主管還帶我去看部門座位跟餐廳，結束後還陪我去等巡場車聊天，結果隔周感謝信」、「我有一個產線缺一面氣氛超好，隔不到半天更高的主管打給我說要跟我聊，兩周後收到感謝函」。