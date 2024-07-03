債券ETF除息秀來了！一表比較29檔配發金　年化配息率最高近7%

▲多檔台股ETF配息金額受到市場矚目。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊絡懸／台北報導

今年7月除息的ETF陸續公告配息資訊，不僅多檔台股ETF配息金額受到市場矚目，今年來買氣旺的債券ETF同樣受到關注。據統計，此次多達29檔債券ETF除息，並落在7月16日及7月19日兩天，單次殖利率最高可達1.74%，換算年化配息率為6.98%。

根據投信投顧公會與投信網站公告資訊，7月有29檔債券ETF除息，其中，有25檔在7月16日除息、5檔在7月19日除息。如果以7月2日收盤價推算單次殖利率，國泰投資級公司債（00725B）每股配發0.658元，殖利率1.74%為最高。

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另外在季配ETF中，單次殖利率排前5高還有：國泰5Y+新興債（00726B）1.71%、元大10年IG電能債（00788B）1.55%、元大投資級公司債（00720B）1.47%、國泰1-5Y非投等債（00727B）1.41%。

▲29檔「債券ETF」除息一次看。點圖可放大。（圖／記者楊絡懸製表）

而在月配ETF中，單次殖利率排行分別是凱基美國非投等債（00945B）0.67%、群益ESG投等債20+（00937B）0.53%、國泰10Y+金融債（00933B）0.43%、中信優先金融債（00773B）0.41%、中信高評級公司債（00772B）0.4%。

值得注意的是，群益ESG投等債20+（00937B）於2023年12月掛牌，僅約半年的時間，變成為規模最大、受益人數最多的投資等級債券ETF，可見產品特性、配息政策穩健皆獲投資人認可。

財富管理專家表示，在經濟維持穩健下，若通膨能持續保持趨緩回落態勢，美國聯準會（Fed）在下半年採取預防性降息措施的可能性也提升，而觀察1995年與2019年兩次預防性降息期間主要債券表現，投資級公司因體質較佳，可同步掌握收益與財務體質等考量，故當利率走勢反轉時，優質企業債往往能率先受惠，期間漲勢勝過其他主要券種。

鑒於現階段仍屬債市投資順風環境，財富管理專家也建議投資人可考量訴求體質佳的ESG長天期投資級公司債來掌握行情，一次滿足對於資產品質、穩健收益與搶攻資本利得等需求。