106萬股民笑了！開發金、國泰金雙雙填息　2金控7／15除息

▲中華開發金控總部（圖／記者許凱彰攝）

記者陳瑩欣／台北報導

金融股帶頭衝，台股翻漲逾250點，擁有逾82萬股東的開發金（2883）、逾48萬股民的國泰金（2882）今（3）日盤中各自漲逾5%、9%，雙雙填息，共逾106萬股民息值雙收，不但為金控除息行情帶來良好示範，也替即將在7月15日除息的中信金（2891）、國票金（2889）營造看漲氣氛。

2026年保險合約會計準則（IFRS17）以及新一代清償能力制度（TW-ICS）將同時上路，遭保險業界視為「大魔王」，不過在金管會釋出「第4階段」接軌計劃將在下半年提出，並有望延長過渡期、改善在地化投資風險係數計算模式下，壽險型金控股價看俏，國泰金盤中漲逾半根，最高來到61.6元、開發金直接漲逾9%衝達16.3元，逼近填息。

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同為壽險型金控的富邦金（2881）在漲逾80元之後持續走揚，盤中漲2.59%至83.4元。

14家金控中，除了開發金與國泰金填息以外，證券型金控元大金（2885）今日盤中最高來到32.7元，重新站回除息參考價，回到填息航線上。

受此影響，金融股指數今日盤中來到2076.99點，再刷歷史新高，台股也漲逾250點，午盤最高來到23142.83點。