台積電「下車價位」曝光　財經作家預告

▲財經作家李雅雯這兩年僅靠台積電就賺近900萬，她用本益比推估減碼目標價為1,100元。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

台、美科技股暴漲，有搭上車的都直呼幸運，只要緊緊抓牢，身價就繼續飆；財經作家李雅雯2022年見股市大跌，算準時機砸近3千萬元，重押台積電及美國科技股，2年下來帳面獲利已經超過1,200萬元，她推算減碼時機，達標就獲利了結，完成階段性投資任務。

「2022年台積電股價從600元一路下滑跌破年線，最低到370元，本益比不到13倍，很便宜了啦！」財經作家李雅雯補充，熊市會出現系統性風險，全球股市都遭殃，這時當然更要大膽地買進好公司。

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這2年押寶台、美科技股賺翻，雖有幸運之神眷顧，但她該做的功課一樣也沒少，「這家企業未來會賺多少錢，是買股前我一定會問自己的問題，因為不論股價如何震盪，最終都會反應未來的賺錢能力。」

而PEG（本益成長比=本益比／盈餘成長率，小於1或等於1代表股價低估）是李雅雯判斷成長股是否值得買進的標準，她舉台積電ADR為例，未來3至5年的PEG為1.15，聯電ADR則是2.96，「聯電的PEG比台積電高太多，比較起來台積電更值得投資。」她補充，PEG小於0.66最具投資潛力。

不過她提醒，如今很多科技股都暴衝，PEG相對高了，所以不適合加碼，而是應該準備減碼，「本益比就是我判斷減碼的標準。」以台積電為例，保守預估明年每股純益（EPS）為44元，用過往台積電本益比相對高檔25倍計算，當股價漲至1,100元（44元×25倍），她會考慮分批出場，「只要到價，我應該會減碼到剩下1/3的部位。」

另外，她也估算聯詠的出場價，大概是800元（明年EPS約38元×過去本益比高檔約21倍），「適時的停利，才能在下一波底部投入更多的本金，幾次循環下來，資產就能越滾越大。」李雅雯告訴記者，熊市當前，只剩1/3的股票部位在市場，就是最好的劇本。



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