8金控股價放閃！永豐金刷新高　元大金填息6成

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）
記者陳瑩欣／台北報導
「護國神山」台積電（2330）今（4）日開盤衝上千元帶旺台股，多檔金控股也衝高秀一波。永豐金（2890）今日盤中刷26.75元新高，重回填息軌道的元大金（2885）則漲逾1.9%，填息逾6成。
至上午11點，7檔金控股盤中齊奔波段高點，帶動類股指數衝上2094.47點歷史新高，漲幅超過6%。華南金（2880）最高27.1元，創2008年7月、近16年來新高；富邦金（2881）盤中最高來到84.4元，創2021年8月30、近3年新高；國泰金（2882）盤中最高至62.2元後翻黑，62.2元為2022年5月1日、逾2年高點。
開發金（2883）最高16.5元，與國泰金同為創2022年5月1日高點後翻黑；元大金（2885）最高33.35元，自6月27日除息後進入第6個交易日，填息率6成。
台新金（2887）盤中19.35元，創2023年7月17日以來、近1年高；新光金（2888）最高10.6元，追平2022年4月、為2年3個月高點。
國票金（2889）盤中17.2元，是2年3個月高點，永豐金（2890）盤中26.75元，創歷史新高；中信金（2891）盤中39.85元，創2004年3月、逾20年新高。
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