8金控股價放閃！永豐金刷新高 元大金填息6成

「護國神山」台積電（2330）今（4）日開盤衝上千元帶旺台股，多檔金控股也衝高秀一波。永豐金（2890）今日盤中刷26.75元新高，重回填息軌道的元大金（2885）則漲逾1.9%，填息逾6成。

台積電晉升千元！今年已飆漲近7成 持有一張賺逾42萬

晶圓代工龍頭台積電（2330）今日股價破千元大關，早盤最高來到1005元，回顧台積電今年股價走勢，從1月2日開盤593元起，在AI利多加持下，一路飆漲至1005元新高，漲幅69.4%，除此之外，台積電更是月月收紅，曾在6月寫下單月大漲17.7%紀錄，以權值股來看，非常難得。

光碟廠切綠能「漲停鎖死」！錸德股價連6天亮燈 被盯上仍大漲

光碟片製造商錸德（2349）4日早盤以16.25元開出，雖然途中看出微幅震盪，但不到5分鐘仍直攻鎖死漲停價16.5元。這已經是錸德連續噴出6根跳空漲停，以6月26日收盤價9.44元計算，如今大漲近75%。

8張發票千萬特別獎等嘸人 3張明到期

8張統一發票千萬特別獎等不到幸運兒上門！財政部指出，有3張千萬發票今年1、2月期統一發票將於7月5日結束兌獎期限；另今年3、4月千萬發票已有12人獎金落袋，還有5張沒人領，即將在9月5日到期。

台積電列第18千金！大立光漲逾7%最猛 股王信驊每張最多賠16.5萬

「護國神山」台積電（2330）今（4）日開盤衝上千元，成為第18檔千金股，不過高價股表現上，與台積電同擁蘋概股題材的股后大立光（3008）漲逾半根衝最多，換算每張賺近20萬元，而股王信驊（5274）、IC設計股祥碩（5269）、遊戲股鈊象（3293）受賣單調節雙雙走跌，開盤50分鐘，信驊已跌165元，換算每張賠16.5萬。

東森購物花990元買食品百萬獎已入袋 3、4月雲端發票獎10人未領

今年3-4月統一發票領獎效率超高！財政部統計發現，雖然距離9月5日兌領期限還有2個月的時間，但17張千萬特別獎中已有12人完成領獎，200萬獎則有11人領走，雲端發票百萬獎也有超過20人完成領獎，其中民眾在東森購物花990元購買食品幸運中百萬，獎金已經入帳。

快訊／台積電破千元！漲21元創天價 指數漲逾260點衝破23430刷高

記者陳瑩欣／台北報導 美股3 日（周三）收盤漲多於跌，台股今（4）日在台積電（2330）開高帶領下，指數以上漲188.45點、23360.88點開出，漲勢擴大，指數大漲逾260點，重回23400點以上，刷新高，台積電也衝破千元， 飆漲21元至1000元。

台積電「強運超商」在列！ 12張百萬以上發票獎明到期無人領

今年1、2月期統一發票兌領期限將在本周五指定金融機構下班後到期，財政部統計，1-2月統一發票還有3張千萬特別獎沒有人領，5張200萬特獎幸運兒也尚未現身，另外有4張雲端發票百萬專屬獎還在等中獎人拿錢，其中有一張是台積電新竹鑫八廠7-11所開出，外界揣測是台積電員工中獎，也引起「花時間領獎金和專心顧機台誰比較重要」的討論。

「黃仁勳AI妖股」再亮漲停！慧友攻破百元寫歷史新高 一路大漲3.1倍

名列「黃仁勳概念股」慧友（5484）連續漲停，4日一開盤再次跳空漲停到108元，衝破三位數並寫下歷史新高，從5月31日的收盤價25.8元一路上漲至今，短短1個多月就大漲逾3.1倍，還被證交所盯上列為注意股，備受關注。

台積電衝破千元！「AI半導體兩大明燈」照亮Q3行情 聚焦類股掏金

美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）釋鴿風，帶動美股標普、那斯達克指數再創新高，台積電美國存託憑證（ADR）上揚，台積電（2330）5日早盤股價衝破1,000元關卡，最高上漲2.66%、飆1,005元寫歷史新高價。法人表示，台積電領漲有為7月18日法人說明會行情提前暖身，預料全球AI熱潮助攻下、台積電以技術領先優勢，手握各方先進製程龐大訂單。