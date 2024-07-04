快訊／日圓「0.2049」史上最甜　10萬台幣多換3.7萬日圓

▲日圓匯率利率相關配圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

史上最甜日圓出現！受惠台幣強升，台銀日圓現鈔賣出價於11點55分來到「0.2049」低價，10萬元台幣換匯可較今年1月多換近3.7萬日圓。

台銀日圓現鈔賣出牌告今年1月2日收盤價0.2217元，拿10萬元台幣僅能換到45萬1059日圓，但由於台幣強升，台銀今天日圓現鈔牌告價來到0.2049新紀錄，10萬台幣可以換48萬8043日圓，一來一回下約可多賺3.69萬日圓，相當於多吃近37碗要價1千日圓的拉麵。

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匯市交易員指出，7月3日紐約盤日圓匯價一度貶至161.96的水準，續創1986年12月以來新低，而今日亞洲匯市表現看，日圓仍在161.1320至161.6730之間表現，欲強不易；但新台幣今日盤中最高來到32.508元，升逾1.2角，至午盤仍維持強勢，所以今天換匯價格相當甜。

富邦金指出，此外，原先市場預期日本央行在6月貨幣決策會議將宣布減少公債購買，並表態7月再次升息。然而，日本央行在會後聲明中表示將與金融機構討論後，在7月份會議宣布未來1～2年公債購買計畫，讓市場期待落空，使得日圓再次轉弱並貶破160關卡。