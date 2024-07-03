苦讀考上「這類別」公職！文組妹入職秒幻滅：能撐40年嗎？

▲妹子考上公務員後，發現工作與想像中完全不同。（示意圖／免費圖庫pakutaso）

文／CTWANT

公務人員向來被視為鐵飯碗，是不少文組畢業生求職的首選職業之一。不過近日有一名女網友發文感嘆，自己的第一份工作就是公務員，沒想到入職後才發現，工作內容不如想像般輕鬆，而且不僅沒有成就感，還沒有學到實際能應用在社會的技能，讓她不禁開始思考，要為了薪水「做這種工作40年嗎？」貼文一出，引起熱烈討論。

原PO在Dcard以「考上公職後發現不喜歡這份工作」為題發文，表示當初備考時以為公務員工作很輕鬆，因此努力考上了行政類的公職，沒想到卻跟自己想的不同，工作內容整體並不輕鬆，有很多繁複的程序及表單需處理，每天還要處理各種繁雜的政府文件，讓她不禁感嘆「內心完全沒興趣，只能不停背流程…感覺沒有學到實際能應用在社會的技能」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO透露，自己同部門的同事幾乎都是長輩，因為年紀相差大及價值觀的落差，所以沒有共同話題，最近她也開始思考「如果不是為了錢真的不知道自己在幹嘛，懷疑自己要做這種工作40年嗎？但身為文組去私企薪水只會更少，感覺一輩子被綁在這裡的感覺」。

貼文一出，許多過來人坦言「年輕沒去跳過不同產業，畢業直接考公職，會有這樣的心境很正常」、「我是在業界每天上班12小時以上到公職覺得很舒服耶…建議要出去被操過才會知道自己要什麼」、「在公部門，有採購、工程業務可以讓你知識爆棚，如果沒有的話，你這單位很好，好好待著」、「一律建議先去外面工作過啦，沒有比較沒有傷害」。

不過也有網友認為「我早就離職了，妳還在猶豫什麼？這只是一份工作，而且是責任制加班沒有加班費的工作」、「我之前在國營也有跟你一樣的心得，所以我離職了，現在生活開心很多」、「我當過公務員之後離職去私企，覺得外面也沒有那麼糟啊，至少我離開後完全沒想回去了」、「撇開公職不講，你怎麼會覺得有工作能又輕鬆又有意義」。

延伸閱讀

▸ 台灣婚禮亂象？ 男子觀察大票人犯「1大忌」怒轟：超不尊重

▸ 她列「落落長」每月支出表共68萬…喊「給說要養妳的男人」 台男看傻：合理嗎？

▸ 人妻嘴巴超臭！尪狂笑嫌棄「吃到餿水」 醫曝10大可能因素