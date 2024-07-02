台灣大哥大連7年入選「臺灣永續指數」成分股　蔡明忠：運用AI打造永續與、包容世界

記者蘇晟彥／台北報導

國內首檔結合ESG、財務指標的投資型ESG指數「臺灣永續指數」日前公布最新成分股名單，台灣大哥大連續7年入選，並獲頒成分股專屬標章。台灣大哥大以世界級標準落實永續治理，合併台灣之星後，2024年第一季獲利成長動能強勁，電信營收與合併EBITDA雙指標雙位數成長，運用AI、大數據等科技力量，帶動社會共好，為股東、員工、客戶等8大利害關係人創造最大價值。

▼台灣大哥大以世界級標準落實永續治理，連續7年入選「臺灣永續指數」成分股，並獲頒成分股專屬標章。（圖／台灣大哥大提供）







「臺灣永續指數」以FTSE4Good新興市場指數成分股中臺灣上市公司股票為初審合格，再經財務指標及出版永續報告書篩選決定成分股，用以表彰實踐永續發展責任符合指數規則之臺灣企業，目的是提供投資者選擇ESG表現優良的上市公司的指標。

台灣大哥大董事長：運用AI等數位科技 打造永續與包容的世界

台灣大哥大董事長蔡明忠表示，台灣5G開台迄今4年，進入規模化發展關鍵期，AI也正在全球帶來全面性的變革，徹底翻轉人類生活未來的樣貌；此關鍵時刻，台灣大哥大也順利完成合併台灣之星，讓台灣電信產業進入三雄鼎立的全新時代，期許我們從台灣出發，放眼國際，發揮資通訊核心能力，連結集團綜效，串聯集團內金融、電信、數位、零售等多元服務，掌握AI商機，拓展5G生態系，引領産業智慧化、綠色化；企業愈大責任愈重，台灣大哥大以深化永續發展、積極從ESG三面向布局來回應所有利害關係人的期許，今年參與全球交通載具電動化倡議EV100(Electric Vehicle 100%)，具體承諾 2030 年前全公司交通載具 100% 電動化，並擴大再生能源布局，朝2040 RE100與2050 Net Zero目標邁進；以科技力解決詐騙、個資外洩等重大社會問題、持續關注生物多樣性、彌平數位落差、扶植科技人才，竭力讓每個人都能從數位世界中受益，打造永續與包容的世界。

▼台灣大哥大董事長蔡明忠強調，「運用AI等數位科技，打造永續與包容的世界。」



隸屬董事會層級的永續發展委員會 定期檢核永續發展目標

台灣大哥大將永續治理視為公司營運最高指導原則，制定「2035心大願景計畫 (Zetta Connected 2.0)」永續策略發展藍圖，推展54項ESG相關業務之目標設定KPIs，並設置隸屬董事會層級之永續發展委員會，由董事長蔡明忠先生親自擔任召集人，每半年召開會議，以公司治理最高規格定期檢核永續發展目標，強化公司永續治理高度與廣度。

響應國際永續倡議RE100及EV100 高度落實氣候治理

台灣大哥大遵循巴黎協定，為亞洲第一家以「控制升溫在1.5°C」情境通過SBTi 2050年淨零路徑審查的電信業者，2022年即加入RE100(100% Renewable Energy)，承諾2040年100%使用綠能、2050年達到淨零排放。更於2024年加入全球交通載具電動化倡議EV100(Electric Vehicle 100%)，制定四大承諾與兩項額外行動，為全台灣三家通過EV100會員中承諾最完整的企業；加入「富邦能源綠能投資平台」，成立控股公司「富邦能源」，預計投資380MW光電案場以及開發354 MW儲能案場，加速台灣大哥大及富邦集團再生能源發展，同步強化能源轉型過程中的電網韌性。

AI科技防詐 偵測超過1.3億個可疑網域

台灣大哥大運用大數據與AI反詐偵防技術，串聯政府機關、執法單位、公協會、企業和消費者等5大利害關係人，建立完整反詐生態系。台灣大哥大「反詐戰警企業版」透過AI識別勒索軟體和混淆性釣魚網站，已偵測超過1.3億個可疑網域，更為上百家來自零售、物流及電子商務等企業偵測詐騙偽冒；同時更是台灣第一家提供名人社群媒體偵測的業者，已協助近300家企業、名人偵測，精準分析是否有政府機關高層、上市櫃公司高層或名人遭詐騙集團冒用；「反詐戰警個人版」可協助民眾及時辨識陌生來電、檢查可疑簡訊內容、偵測上網活動安全及掃描惡意應用程式，全面防堵詐騙風險，自去年11月上線後，已辨識3,000萬通來電/簡訊，守護民眾個資財產安全。並以創新科技推出「安心Call」雙向隱碼服務，保障電子商務時代物流過程中的個資安全，累計成功保護2,000萬筆通話，降低90%個資外洩相關詐騙。

世界級永續標竿 榮獲國際永續評比肯定

全體同仁與董事會齊心投入ESG，也獲國內外永續評比肯定，台灣大哥大連續7年入選DJSI世界指數(DJSI World)，位列全球電信業前三名；在《機構投資人》全亞洲區(不含日本)評比，連續2年獲「最受尊崇企業」及最佳ESG、最佳CEO、最佳CFO；連續10年榮獲公司治理評鑑上市公司前5%肯定；4度獲碳揭露組織CDP氣候變遷評比最高等級A，連續3年獲CDP供應商議合評比最高等級A，位居全球前12%的領導企業。