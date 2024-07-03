實支實付險新制「限買1張」？　保險局這樣回答

▲金管會保險局就實支實付型醫療保險於2024年7月新制上路規定，強調回歸損害填補原則。（圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

實支實付型醫療保險（含實支實付傷害險）全面採「正本理賠」新制於7月1日上路，現在到底從之前最多能買三張改為限買一張？金管會保險局昨（2）日給答案，強調實支實付型醫療保險回歸損害填補原則後，消費者投保實支實付型醫療保險時，須簽署特別提醒事項聲明書，確認瞭解同一次醫療行為就數個同性質保險商品所獲得理賠金額合計，不得超過實際負擔之醫療費用。

受益人提出理賠申請時，除需檢附醫療費用收據正本外，其中相關費用若已獲得其他保險商品理賠者，保險公司僅就其他同性質保險商品理賠不足之差額進行賠付。

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保險局提醒，消費者應認知只能以醫療費用收據正本申請理賠，且各保險公司應就消費者投保需求、適合度及公司之風險承擔能力，決定是否接受消費者投保多張實支實付醫療保險，不得過度承保。

再者，目前市面上尚無共同分攤型之實支實付醫療保險商品，僅有正本理賠商品，因此，保戶未來申請理賠時須檢附收據正本，如有投保多張保險商品，則第1張保單會在保單實支限額內給付，第2張保單僅就第1張保單理賠不足之差額進行賠付。

保戶可自行選擇第1家申請理賠之保險公司，如有理賠不足之差額，並由第1家公司開立已理賠商品類型及金額相關證明，供保戶向其他保險公司申請理賠。

還有一點要注意，即是受益人依保險契約條款約定向投保之保險公司申請理賠，保險公司不得拒絕受理，如保險業者間有要求消費者應先向其他業者理賠等推託理賠情事，可檢具資料向本局申訴，本局將依保險法相關規定處理。

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