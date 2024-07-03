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科技業員工「中位數年薪」曝光！台積電沒前10　PTT驚：聯字輩超猛

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者張雅雲攝）

記者周亭瑋／綜合報導

在台灣，科技業幾乎與高薪畫上等號。就有網友透過「公開資訊觀測站」，查找112年電子、半導體業等「非主管職的全時員工」薪資，並在PTT上分享，掀起熱烈討論。對此，大票鄉民直呼，「聯字輩的都這麼猛」、「小弟我拉低平均」。

網友在PTT發文曬出截圖，表示目前已經可以查到112年不同產業別，上市、上櫃公司「非主管職全時員工」的薪資資訊，其中包含薪資總額、年度平均人數、平均薪資及中位數薪資。

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【112年中位數年薪一覽】

聯德：374.9萬
聯發科：309.4萬
聯詠：302.8萬
信驊：292.3萬
愛山林：281.7萬
創意：259.8萬
瑞昱：259.3萬
達發：234.7萬
聯陽：234.6萬
矽創：232.7萬

原相：230.1萬
九齊：226.5萬
力旺：226.4萬
台積電：224.8萬
鈊象：217.6萬
瑞鼎：213.9萬
昇佳電子：206.6萬
祥碩：205.4萬
致新：204.4萬
M31：202.2萬

凌陽創新：201.1萬
和泰車：199.1萬
智原：198萬
晶豪科：197萬
華固：196萬
天鈺：194.6萬
晶心科：191.6萬
是方：188.1萬
群光：180.8萬
群聯：178.4萬

鴻海：177.2萬
義隆：171.5萬
精成科：171.4萬
昇陽：170.1萬
威鋒電子：166.1萬
凌通：162.9萬
群電：162.6萬
揚智：160.5萬
晶焱：159.2萬
創惟：159.1萬

智易：158.9萬
嘉澤：157.8萬
聯電：157.7萬
愛普：157.3萬
鴻準：155.3萬
敦泰：154.6萬
華航：154.5萬
神基：152.6萬
芯鼎：151.7萬
威盛：151.5萬

亞泰：151.1萬
智擎：150.9萬
弘塑：150.4萬
中鋼構：150.2萬

▲▼台北市,信義區,上班族,工作,忙碌,白領,白領階級。（圖／記者周宸亘攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周宸亘攝）

對此，鄉民紛紛回應，「疫情前發哥中位數才240萬」、「比起各行各業，還是非常高的啦」、「群聯只小贏鴻海」、「鴻海這麼高？」「GG不少非工程師、瑞昱部門好好選，其實比M大鍋飯好」、「瑞昱比較選部門像是主動投資，聯發科大鍋飯像是大盤被動投資」、「連中位數都不到的話，好好反省一下吧」、「等等...年收都衰退，房價怎麼漲這麼多？」「我還以為IC設計都五百萬欸」、「中位數比較接近員工感受，沒算標準差，不然也是一堆人傷心」、「GG嚴重偏離，32都400了」、「我連一半都沒有，真慘」。

另外，不少人點名聯字輩，驚呼「聯家軍真猛」、「聯德也太高，屌打發哥」、「聯陽突然衝這麼快的原因是？」「聯電的薪水給的這麼多？」

▼半導體業、電子業等員工薪資資訊。（圖／翻攝自公開資訊觀測站）

▼半導體業、電子業等員工薪資資訊。（圖／翻攝自公開資訊觀測站）

關鍵字： 科技業薪資台灣聯德非主管

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