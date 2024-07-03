財長證實新青安1700 高風險戶　立委提聯徵註記信用瑕疵

▲看屋示意照。（圖／記者項瀚攝）

記者陳瑩欣／台北報導

八大公股行庫盤點新青安人頭戶，財政部長莊翠雲今（3）日在立法院財委會證實，八大行庫的確查到1700多件的疑似人頭戶的高風險態樣，但不見得是人頭戶，目前行庫仍在清查中，允諾會在1個月內調查完畢，並提交報告給財委會。

另立委要求針對新青安非自住違規戶，應在聯徵中心的信用評分上註記，莊翠雲以「財政部會與金管會討論研議」回應。

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莊翠雲今天赴立法院財委會針對「如何促進保險業資金擴大參與公共建設，加速建設之推動」進行專題報告，並備質詢，惟新青安人頭戶仍是立委質詢重點。

日前傳出行庫已查到1700多件人頭戶違約案，立委包括黃珊珊及國民黨立委賴士葆也都表示關切。莊翠雲澄清，不是查到人頭戶違約案，只是先篩選高風險大概1700多件，目前各公股行庫都積極在查核當中。

莊翠雲進一步指出，公股行庫是先篩出新青安人頭戶高風險案件，再去逐案了解，逐案清查需要一些時間，後續行庫會回報違規情況，現在尚在追查當中。

黃珊珊提醒，現在不管民間、銀行或房地產業者都把新青安當重要火車頭，年輕人把這當投資行業，認為穩賺不賠，財政部何時會有初步查核結果？莊翠雲說，公股行庫會逐批去查，1個月內給初步報告。黃珊珊要求，若發現違規就要處理，莊翠雲表示，「當然要處理」。