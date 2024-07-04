航空業迎來黃金年代　AI需求強勁客貨運都超旺

▲航空業喜迎黃金年代。（圖／桃機提供）



記者廖婕妤／台北報導

疫後航空業復甦，加上AI需求強勁，推升航空業今年客運、貨運都有亮眼成績，航空業高層表示，今年會是豐收、不錯的一年，航空產業比過去20、30年好，迎向好幾年的黃金時代。

航空業高層坦言，跟疫情剛解封時相比，現在的票價有略為修正，但還是比疫情前高，運能比去年表現要好，已經恢復到疫情前7、8成左右，市場需求也持續放大，飛機使用率也都很高，「能在天空飛，就不會讓它停在地上。」加上暑假是客運旺季，目前看起來訂位率也不差。

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高層指出，「疫情之後，只要有貨機的航空公司，業績就開始大好」，他認為，貨運方面雖然趨勢沒有很快，但整體還是慢慢往上走，接到不少AI相關出貨急單，運價也漲50％至450元，已經是疫情之前的最高價；而海轉空的貨量雖然有，但量並不多，不過整體趨勢還是穩定向上。

高層笑說，這幾年，台灣都是靠AI撐起來，無論是科技業、航空業都是，台股及房市大漲，都是靠著台積電（2330）、AI相關供應鏈撐起來，航空業也進一步受惠，推升貨運量能持續穩定成長。

高層總結，今年對於航空產業來說，會是很不錯的一年，運價不差、油價雖然回到100元但是問題不大，航空產業比過去20、30年好，將迎向全新的黃金時代。