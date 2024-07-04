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富邦金配2.5元7／19除息　下周3檔金控接力秀

▲▼受美股四大指數收紅影響，24日台股開高走高，指數大漲超過400點，大盤重新站上兩萬點關卡。（圖／記者湯興漢攝）

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

金控除息秀接力起跑，除了國泰金（2882）、開發金（2883）已完成填息，元大金（2885）填息率超過6成以外，下周富邦金（2881）、國票金（2889）與中信金（2891）3檔金控也將進入除息關鍵時刻，其中國票金與中信金皆選在下周一（15日）除息，富邦金今（4）日則是公告將在7月19日（星期四）除息。

▲3家金控下周除息。（資料來源：各公司、圖／ETtoday新聞雲製）

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▲3家金控下周除息。（資料來源：各公司、圖／ETtoday新聞雲AI製表）

富邦金控113年6月14日股東常會通過，今年擬配發普通股每股現金股利2.5元及股票股利0.5元，合計總股利配發3.0元。

依照富邦金控今日公告，7月19日為現金股利除息交易日，7月27日為現金股利除息基準日，8月21日為現金股利發放日。富邦金控112年度現金股利包括普通股每股現金股利2.5元、甲種特別股現金股利每股約2.66093836元、乙種特別股現金股利每股2.16元、丙種特別股現金股利每股1.8元，將一併於8月21日發放。

股票股利部分，因6月14日股東常會同步通過補選獨立董事選舉案，該議案須報送銀行局，並向經濟部商業司申請變更登記；再向證期局申請資本公積轉增資發行新股，並待核准後訂定配股基準日等相關時程及配發事宜。

富邦金控112年稅後淨利為660.17億元，每股盈餘(EPS)4.80元，為金控業獲利雙冠王，並連續15年榮登金控每股盈餘獲利王。富邦金控現金股利發放係綜合考量整體獲利及子公司上繳盈餘情況，今年擬配發普通股每股現金股利2.5元及股票股利0.5元，提供股東繼續持有股票或轉換為現金的選擇，合計總股利配發3.0元，總股利配發率達62.5%。

關鍵字： 富邦金中信金國票金

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