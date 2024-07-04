聯發國際雙品牌火力全開　法人估全年營收獲利成長20％

▲聯發國際董事長鄭凱隆。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

上櫃手搖飲業者聯發國際（2756）今（4）日宣布重返台灣手搖飲市場，推出新品牌「UG樂己」，未來將成為繼「sharetea歇腳亭」後集團的生力軍，展店腳步火力全開，喊出GU五年要開出1000店的目標，法人看好聯發國際今年全年營收、獲利可望成長20％。

聯發國際董事長鄭凱隆表示，旗下2款手搖飲品牌「sharetea歇腳亭」跟新開幕的「UG樂己」，走的賽道不一樣，歇腳亭比較屬於喝的甜品，UG走的是純茶，客群會不一樣，歇腳亭的客單價約60、70元，UG客單價約40元，在飲料市場來說是相對親民的路線。

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鄭凱隆指出，歇腳亭目前在美國市場約161間店，加上裝修中15家、已簽約的7家，未來突破200店不是問題，GU也會前進美國市場開店，早期聯發國際先到美國布點，已經在南加州布建自己的供應鏈，有自己的倉儲物流，不過去年美國景氣物好，所以展店腳步就放緩，也影響去年獲利表現，但今年通膨趨緩、加上美國大選，景氣逐漸復甦，看好美國市場未來仍會持續成長，法人預估，聯發國際今年獲利、營收可望成長20％。

鄭凱隆提到，UG導入全球首創AI智能茶飲機，只要7秒就能完成一步飲料，大幅縮減作業時間，更省下了人力成本，以往訓練1名新人要花上3周到2個月，但現在只要會按下機器的按鈕就好，不需要花時間學習，加上開出的新資優於同業、公司還有入股機制、獎金制度，就連工讀生都可以分紅，所以很多人都跳槽過來，不愁缺工問題，也尋求好店面及好房東。

聯發國際今股價開高走低，盤中最高報107元，寫下近1年來新高，不過尾盤突出現賣壓，終場收100元，下跌0.5元或0.49％，仍站穩百元關卡。