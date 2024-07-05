夏天熱爆！近95%勞工想放高溫假　盼有高溫津貼2338元

▲夏天天氣炎熱。（圖／記者李毓康攝）



記者廖婕妤／台北報導

炎炎夏日到來，全台氣溫就像烤番薯般高溫，也再度掀起高溫假、高溫津貼議題，根據yes123求職網調查，有近95％民眾支持政府訂定高溫假制度，更有近97％認為應該有高溫津貼，且平均希望每月補貼2338元。

根據yes123求職網調查，每到夏天天氣變熱，有80.7％民眾不想上班，且也希望雇主能有更人性化的政策，像是提供免費飲料、冰淇淋，中午時段免出勤、不用穿西裝、套裝等。

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調查指出，夏天有68.6％勞工有需要到戶外工作，且其中52.8％勞工表示，公司沒有主動提供預防高溫措施，這也代表其餘47.2％戶外工作者任職的企業有提供預防高溫措施，包括提供飲料或補充鹽分、中午時段暫停工作、提供遮陽空間休息等。

另詢問資方，則有45.3％企業透露其實有主動提供預防高溫措施。而假如勞工被要求到戶外高溫工作，願意接受的日新至少要給2983元，其中13.4％更認為要5000以上才合理。

也因此，有94.8％勞工認為，政府應該訂定高溫假制度，不過其中又分成53.6％支持「有行業與職務的限制」、41.2％則支持「不分行業與職務」。針對戶外工作部分，更有高達96.6％的人，覺得應該訂定高溫津貼制度；平均每個月補貼至少要有2338元。

資方部分，則有48.9％的公司贊成實施高溫假，其中又分成44.3％為「有行業與職務的限制」；僅4.6％為「不分行業與職務」。同樣針對夏天戶外工作者，更有58.6％企業表態，願意提供高溫津貼，不過每個月補助上限平均落在1598元。

yes123求職網發言人楊宗斌表示，雖然對於實施「高溫假」、「高溫津貼」，勞資雙方意見分歧，但站在照顧員工的立場，衷心建議老闆、主管，當室外溫度超過度時，其實可以適度放寬服裝規定，讓上班族更加舒適，避免大量流失水分而中暑。

楊宗斌也呼籲，企業主應當特別留意「戶外作業工作者」的熱危害風險，遵守「職業安全衛生設施規則」規定，提供休息場所、飲料，並降低作業場所溫度、調整作息時間，也要實施健康管理、熱疾病預防教育宣導，以及建立緊急通報處理機制。

楊宗斌也指出，特別是營建業勞工，經常需要頂著大太陽趕工，或者是路邊派報、舉牌人員，他她們更需要注意「降溫」、「飲水」、「休息」三大原則。