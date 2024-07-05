塞港缺櫃未解　SCFI連13周上揚、美東線運價逼近1萬美元

▲海運貨櫃。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

海運塞港缺櫃情況仍未緩解，最新公布的SCFI指數連續13周走揚，不過本周漲幅收斂，僅上漲19.48點或0.5％至3733.8點，其中，美東線已逼近10000美元，漲勢相當驚人。

本周4大航線中，僅歐洲線每TEU（20呎櫃）運價下跌23美元或0.4％至4857美元；地中海線每TEU為5432美元，上漲45美元或0.8％；美西線每FEU（40呎櫃）為8103美元，上漲273美元或3.4％；美東線每FEU為9945美元，上漲671美元或7.2％。

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業者指出，美東線碼頭工人罷工危機尚未解決，加上美國廠商都在備貨下半年，需求大幅提升，迫使採購方持續進口貨物，還有將迎來美國總統大選，因此推升運價持續走揚；不過，美西線有新航線服務及加班船，運價在7月初增幅沒有美東線多，至於7月中美國線都是維持原價，沒有再向上走的趨勢。

貨櫃三雄股價近日回檔整理，長榮（2603）陷入貼息窘境，今終場收184元，下跌4.5元或2.38％，成交量逾2.8萬張；陽明（2609）收72.3元，下跌1.5元或2.03％，成交量逾4.4萬張；萬海（2615）收83.7元，下跌2.7元或3.12％，成交量逾3.5萬張。