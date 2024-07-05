都是姑姑在顧「阿公遺產全給她」　女友家怒告！他傻眼：吃相難看

▲原PO認為女友一家人吃相難看。（示意圖／記者周亭瑋攝）



記者施怡妏／綜合報導

價值觀、性格相差很大的男女交往，恐怕會有許多事物要磨合，一名男網友表示，女友家在討論阿公遺產分配，有一間祖屋、一點地，還有幾百萬現金，由於平時都是女友姑姑在照顧阿公，阿公也打算把財產留給姑姑，但家族的人認為女兒不應該分財產，還鬧到上法院，而女友跟媽媽竟然都支持提告，讓他很傻眼。

男網友在Dcard發文，「覺得女友一家好噁心」，女友阿公在過年前夕離開了，平時都是姑姑在照顧阿公，女友家人大概只有過年會回去，阿公留下一間祖屋、一些土地和幾百萬現金，原本打算將財產留給姑姑，「因為只有姑姑在照顧他， 甚至為了他都沒結婚了」。

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不過，女友的爸爸和另一名叔叔卻堅持要求分配阿公的遺產，甚至對姑姑提告，認為不結婚是姑姑的問題，甚至還說「女兒分什麼財產」，且女友跟女友媽媽都支持提告。原PO傻眼至極，「都什麼年代了還有這種思維」，也勸說過女友，但女友卻說這是自家事，「外人懂個屁」。

原PO無奈嘆，「女友就不能想遠一點嗎？姑姑又沒子女，以後還不是會變她的，為什麼一定要搞到撕破臉呢？而且平常沒在照顧，分錢要舔一份真的好噁」。

貼文曝光，網友勸他快逃，「你還是多注意身家是不是一點一點的流失」、「你真的要想清楚，未來可能還有更多事有得你受的」、「全家貪都被你看到了！還不趕快跑？」「想遠一點，你如果再跟這種三觀有問題的女友結親，未來還要接觸她們一家，會不會覺得毛骨悚然」、「你運氣很好，看清一個人的機會不多」。