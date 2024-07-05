LINE Pay正式開通「韓國跨境支付」！台灣旅客掃碼最高享25%回饋

▲LINE Pay跨境支付首站韓國新羅免稅店正式開通。LINE Pay董事長丁雄注（右）與韓國新羅免稅店總經理金泰昊（左）共同歡迎首批使用LINE Pay消費的台灣旅客。（圖／LINE Pay提供）

記者楊絡懸／台北報導

LINE Pay於5日宣布，跨境支付首站韓國正式開通，首波海外夥伴商店韓國知名新羅免稅店上線，台灣消費者可直接使用LINE Pay支付並享受最高25%的高額回饋，提供用戶海外消費也能享有與台灣一樣的便利體驗與優惠回饋，未來更將積極與各產業龍頭品牌合作持續開通海外支付據點。

台灣人熱愛出國旅遊，韓國更是近年台灣人熱門旅遊目的地之一，無論是抵達、旅行期間、還是返國前，免稅店都是遊客必逛行程，因此，LINE Pay台灣跨境支付服務第一步，便選擇與韓國知名新羅免稅店合作，為台灣遊客在韓國旅遊提供更便利安心的購物支付體驗。

[廣告]請繼續往下閱讀...

LINE Pay董事長丁雄注表示，基於對韓國觀光消費市場的深入了解，LINE Pay跨境支付首站選擇優先拓展韓國市場，有別於與第三方支付平台合作再串接在地支付業者的跨境模式，LINE Pay不是單純與該國支付業者合作，而是直接開拓海外合作夥伴商店、開啟支付據點，並優先與產業龍頭品牌業者合作串接、簽訂獨家行銷合作，雙方都能挹注更多的行銷資源，並針對消費者特性提供滿足用戶喜好的獨家優惠。

▲台灣用戶可直接在韓國使用LINE Pay支付，並享受最高25%的高額回饋。（圖／LINE Pay提供）

LINE Pay跨境支付將以差異化的服務與優惠為用戶帶來最佳的支付體驗，提供滿足消費者需求的高額回饋的同時，也提供用戶獨家在地化中文旅遊資訊。舉例來說，用戶可透過LINE Pay全新規劃的「遊韓專區」，就能快速取得推薦熱門行程、各式消費優惠與攻略等在地旅遊資訊，未來更可一站查詢LINE Pay在韓國的支付據點，讓用戶更簡單、更開心地暢遊韓國。

除了可以前往韓國消費之外，LINE Pay也致力提供雙向跨境服務，目前海外遊客已經可以在台使用LINE Pay消費付款，如今LINE Pay開啟韓國新羅免稅支付據點，正式將支付場景拓展至境外，下一步動向備受外界矚目。

LINE Pay表示，未來將會持續與更多台灣用戶喜愛的韓國品牌商店合作，提供更多的優惠與豐富的旅遊資訊，持續擴大海外跨境支付服務事業。

活動優惠方面，LINE Pay表示，即日起至9月底止，使用LINE Pay於新羅免稅店首爾店、濟州島店支付，可享LINE POINTS的15%回饋，於仁川機場店享10%回饋，如果民眾綁定中信LINE Pay卡、富邦J卡、永豐DAWAY卡，則再享10%回饋，等同單筆最高可享25%回饋。